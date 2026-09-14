Szétverték az oroszokat az afrikai harctereken: lerohanta az Afrika Hadtestet a JNIM

Legkevesebb 50 katonával és az orosz Afrika Hadtest öt zsoldosával végeztek dzsihadisták Maliban - közölték helyi biztonsági források hétfőn.

A tájékoztatás szerint a támadás csütörtökön, az ország középső részén lévő Dioura bázison történt, az elkövetésért pedig az al-Kaidának hűséget fogadó Dzsamáa Nuszrat-ul-Iszlám va al-Muszlimín (JNIM) nevű dzsihadista szervezet jelentkezett.

Az AFP francia hírügynökség úgy tudja, a halálos áldozatok száma akár a 80-at is elérheti,

a támadás során pedig több tucat katonát elhurcoltak. A hírügynökség egy helyi tisztségviselőre hivatkozva azt közölte, a dzsihadisták a támadást követő napon kétszer is visszatértek a bázisra, amely hiába kért erősítést a hadseregtől.

Maliban 2012 óta van súlyos biztonsági válság az al-Kaida és az Iszlám Állam terrorszervezetekhez kötődő fegyveres csoportok, valamint a bűnszövetkezetek és a tuareg szakadár mozgalmak erőszakcselekményei miatt.

Idén áprilisban a JNIM az Azawad Felszabadító Front (FLA) nevű tuareg lázadócsoporttal együttműködve támadásokat indított a hadsereg ellen. Az összecsapásokban életét vesztette Sadio Camara, a Malit irányító junta védelmi minisztere is.

Bamako az utóbbi években szorosabbra fonta kapcsolatait Moszkvával, és azt hangoztatja, hogy az Afrika Hadtest a terrorizmus elleni küzdelemben segít a mali juntának.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images