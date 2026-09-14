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Tárgyalt volna Irán az atomprogramról, de pont Washington tett keresztbe
Globál

Tárgyalt volna Irán az atomprogramról, de pont Washington tett keresztbe

MTI
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Az Egyesült Államok nyomására az iráni atomenergia-ügynökség vezetője, Mohammad Eszlámi nem vehet részt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) bécsi tanácskozásán – állította hétfőn az iráni televízió.

Az iráni küldöttség szombaton felszállt a menetrend szerinti bécsi járatra, de

az Egyesült Államok kifogásai miatt nem engedték őket belépni Ausztriába

– jelentette a televízió, amely szerint az iráni vezető még aznap visszatért Teheránba.

Ausztria engedélyezni akarta, hogy Eszlámi részt vegyen a NAÜ bécsi székházában tartott éves konferencián, de ezt Washington az Iránnal kapcsolatos szankciókra hivatkozva megakadályozta.

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