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Trump: hamarosan vége a háborúnak, egyébként mindenért egyetlen ember a hibás
Globál

Trump: hamarosan vége a háborúnak, egyébként mindenért egyetlen ember a hibás

Portfolio
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Az előző amerikai elnököt, Joe Bident vádolja Donald Trump az elszabaduló infláció és a magas olajárak miatt. Hozzátette: az iráni "katonai konfliktusnak" hamarosan vége.

Trump több posztot is kirakott Truth Social oldalára, az egyikben azt írja:

Remélem, mindenki megérti, hogy az amerikai árak növekedését álomszuszék Joe Biden és a Biden adminisztráció okozta, nem pedig „TRUMP”. Még az olaj is magasabban volt Bidennél, mint most, mi pedig megállítottuk Iránt abban, hogy atomfegyverhez jussanak!

– írja Trump.

Ezután hozzáteszi:

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szerinte mindennek csökken az ára, az olaj is csökkenni fog, ha véget ér a „katonai konfliktus” Iránnal, ami szerinte „nincs messze.”

Egy másik posztban arról ír: szerinte a Hormuzi-szoros forgalma már helyreállt, más országok pedig hálátlanok, hiába végzi az Egyesült Államok a teljes szükséges munkát.

Arra is kitér, hogy az amerikai fegyvergyárak folyamatosan gyártják az „elit fegyvereket”, melyeket többek közt a Közel-Keletre is szállítanak. Konkretizálta: az Egyesült Államok a THAAD, SM és Patriot légvédelmi rakéták és a Tomahawk cirkálórakéták gyártását fokozta.

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