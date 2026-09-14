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Ukrán vezető: visszautasíthatatlan ajánlatot rakott le az asztalra Donald Trump elnök
Globál

Ukrán vezető: visszautasíthatatlan ajánlatot rakott le az asztalra Donald Trump elnök

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Azért dobta be Donald Trump amerikai elnök váratlanul, hogy Ukrajna és Oroszország részletes tűzszünetet kötött, mert úgy gondolja, hogy egyik fél sem fogja tudni visszautasítani ezt az ajánlatot – árulta el az ukrán RBK-nak egy meg nem nevezett ukrán vezető.

Trump elnök ma délután váratlanul bejelentette, hogy Oroszország és Ukrajna részleges, energetikai létesítményekre korlátozott tűzszünetet kötött. Bennfentesek alapján brit és amerikai lapok azt írták: valóban voltak ilyen irányú tárgyalások, de megállapodás nem született – Trump azelőtt jelentette be a tűzszünetet, hogy abba a harcoló felek beleegyeztek volna.

Trump tudja, hogy nem fognak neki könnyen nemet mondani”

– magyarázta az RBK ukrán forrása.

Hozzátette: Ukrajna hajlandó a tűzszünetre, régóta ezen is dolgoznak, de erősen kérdéses, hogy az oroszok hajlandók lesznek-e rá.

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Hasonlóan nyilatkozott Zelenszkij elnök is, aki arról beszélt korábban, hogy Ukrajna szívesen kötne tűzszünetet az oroszokkal, de szeretne garanciákat kapni arra, hogy ez be is lesz tartva, illetve szeretné, ha ez a lépés a háború végleges lezárásához vezetne.

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Címlapkép forrása: Guido Bergmann/Bundesregierung via Getty Images

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