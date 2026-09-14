Ukrán vezető: visszautasíthatatlan ajánlatot rakott le az asztalra Donald Trump elnök

Trump elnök ma délután váratlanul bejelentette, hogy Oroszország és Ukrajna részleges, energetikai létesítményekre korlátozott tűzszünetet kötött. Bennfentesek alapján brit és amerikai lapok azt írták: valóban voltak ilyen irányú tárgyalások, de megállapodás nem született – Trump azelőtt jelentette be a tűzszünetet, hogy abba a harcoló felek beleegyeztek volna.
Trump tudja, hogy nem fognak neki könnyen nemet mondani”
– magyarázta az RBK ukrán forrása.
Hozzátette: Ukrajna hajlandó a tűzszünetre, régóta ezen is dolgoznak, de erősen kérdéses, hogy az oroszok hajlandók lesznek-e rá.
Hasonlóan nyilatkozott Zelenszkij elnök is, aki arról beszélt korábban, hogy Ukrajna szívesen kötne tűzszünetet az oroszokkal, de szeretne garanciákat kapni arra, hogy ez be is lesz tartva, illetve szeretné, ha ez a lépés a háború végleges lezárásához vezetne.
Címlapkép forrása: Guido Bergmann/Bundesregierung via Getty Images
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