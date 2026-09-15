Amerikai főtárgyaló: ha Ukrajna ezt meglépné, már vége lenne a háborúnak

Az Egyesült Államok elégedett azzal, ahogy a legutóbbi béketárgyalások alakultak, de továbbra is a területi kérdések hátráltatják az ukrajnai háború lezárásához vezető megegyezést – közölte Jared Kushner amerikai küldött egy konferencián.

Kushner arról beszélt: „valamilyen szinten” a csatatéren dől majd el a háború, a helyzet pedig „elég dinamikus” a frontvonalon.

Arra is kitért, hogy szerinte sikerült előrelépést tenni a háború lezárása felé, ugyanakkor a területi kérdések továbbra is komoly gondot okoznak.

Ha Ukrajna vissza akart volna vonulni ehhez a vonalhoz, már kész lenne a megállapodás, alá is lenne írva. De Ukrajna most nem akar így tenni. Nekünk mint közvetítők az a feladatunk, hogy rájöjjünk, hogy tudunk egy olyan, kreatív megoldást találni, amely az elvárásaiknak megfelelő”

– magyarázta Kushner.

Arra is kitért, hogy reméli, hogy olyan megállapodás születik, amely nem vezet a háború újbóli kirobbanásához.

Oroszország öt ukrán megyét követel magának, többek közt olyan területek kiürítését is követelik Kijevtől, ahol soha nem járt orosz katona, mióta létezik a független Ukrajna. Ez a "vonal", amiről Kushner beszélt.

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