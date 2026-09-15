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Bejelentette Ukrajna: hatalmas ellentámadás indult Donyeckben -
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Bejelentette Ukrajna: hatalmas ellentámadás indult Donyeckben - "Ez még csak az első évszak"

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Friss hadműveletet indított az ukrán haderő hármas számú hadteste Donyeck megye északi részének visszafoglalása érdekében – írta meg az RBK a katonai alakulat bejelentésére hivatkozva.

Az offenzíva Vivaldi hadművelet névre hallgat, az ukrán fél állítása szerint visszafoglaltak összesen 75 négyzetkilométernyi területet.

Négy falu felszabadítását jelentették: ez Novoszelivka, Olekszandrivka, Jarovu és Korovij Jar volt.

Az ellentámadás során az orosz erők 1500 katonát, 12 ezer drónt és „több száz” szárazföli járművet és tüzérségi eszközt vesztettek – állítják az ukránok.

Az offenzíva miatt az oroszok Kijev szerint elmozgatták logisztikai útvonalaikat is.

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A hadműveletet Vivaldi névre kereszteltük. Vivaldinak négy évszakja van. Ez most még csak az első évszak. Kövessék a hivatalos bejelentéseinket és ne próbálják lelőni a poént. Jó hírek jönnek”

– kommentálta az offenzívát az alakulat parancsnoka, Andrij Bileckij tábornagy.

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Címlapkép forrása: Paula Bronstein/Getty Images

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