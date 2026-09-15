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Bejelentették: megbénult három fontos olajmező
Globál

Bejelentették: megbénult három fontos olajmező

Portfolio
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A líbiai állami olajvállalat (NOC) bejelentette, hogy három olajmezőn is felfüggesztették a kitermelést, miután a Kőolajipari Létesítmények Őrsége egyik tagja elzárt egy szelepet a fő Hamada–Zavija nyersolajvezetéken. 

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A líbiai állami olajvállalat (NOC) kedden bejelentette, hogy három olajmezőn is felfüggesztették a kitermelést,

miután a Kőolajipari Létesítmények Őrsége (Petroleum Facilities Guard) egyik tagja elzárt egy szelepet a fő Hamada–Zavija nyersolajvezetéken.

A líbiai kőolaj-kitermelést a Muammar Kadhafi elleni 2011-es felkelés óta rendszeresen megbénítják a politikai és technikai okokból fakadó leállások.

A NOC közölte, hogy vis maior helyzetet hirdethet meg, amennyiben a szelep zárva marad, vagy ha más mezőket is hasonló kényszerleállás sújt.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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