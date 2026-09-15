Megfenyegette Lengyelországot Nyikolaj Patrusev orosz elnöki tanácsadó.

Patrusev az Argumenti i Fakti hírportálnak azt mondta: Lengyelországnak fogalma sincs arról, hogy milyen erős valójában az orosz hadsereg – állítása szerint háború esetén

két-három nap alatt elfoglalná Varsót az orosz hadsereg.

Patrusev azért szólalt meg, mert Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter tegnap azt javasolta, hogy a NATO szervezzen „agresszív hadgyakorlatokat” Kalinyingrád körül, hátha az oroszok ezért katonai erőt csoportosítanak a régióba Ukrajnából.

A lengyel diplomácia feje világosan dilettantizmussal értékeli Oroszország katonai erejét és nem érti, hogy a különleges művelet során nem használjuk a teljes katonai erőnket”

– mondta Patrusev.

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