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Bemondták az oroszok: 3 nap alatt lenyomnák a NATO egyik legerősebb hadseregét
Globál

Bemondták az oroszok: 3 nap alatt lenyomnák a NATO egyik legerősebb hadseregét

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Megfenyegette Lengyelországot Nyikolaj Patrusev orosz elnöki tanácsadó.

Patrusev az Argumenti i Fakti hírportálnak azt mondta: Lengyelországnak fogalma sincs arról, hogy milyen erős valójában az orosz hadsereg – állítása szerint háború esetén

két-három nap alatt elfoglalná Varsót az orosz hadsereg.

Patrusev azért szólalt meg, mert Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter tegnap azt javasolta, hogy a NATO szervezzen „agresszív hadgyakorlatokat” Kalinyingrád körül, hátha az oroszok ezért katonai erőt csoportosítanak a régióba Ukrajnából.

A lengyel diplomácia feje világosan dilettantizmussal értékeli Oroszország katonai erejét és nem érti, hogy a különleges művelet során nem használjuk a teljes katonai erőnket”

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– mondta Patrusev.

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Címlapkép forrása: Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images

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