Bréking: Szaúd-Arábia több Európába tartó olajszállítást is törölt!

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A Reuters hírügynökség három piaci forrásra hivatkozva számolt be arról, hogy

a világ legnagyobb kőolaj-exportőre nem tudja teljesíteni egyes európai megrendeléseit.

A kiesés mögött összetett logisztikai és biztonsági kockázatok állnak, miután a múlt héten egy támadás miatt le kellett állítani az európai szállítások szempontjából kulcsfontosságú Kelet–Nyugat kőolajvezetéket.

A helyzetet tovább nehezítik a jemeni húszi lázadók Vörös-tengeren elkövetett támadásai, valamint a Hormuzi-szorosban kialakult hajózási fennakadások.

A szaúdi állami olajvállalat, a Saudi Aramco nem kívánta kommentálni a piaci értesüléseket.

Reagálnak a befektetők

A Brent olaj ára érzékenyen reagált a hírre: a korábbi 0,7 százalékos emelkedésből

másfél százalékos pluszba ugrott a jegyzés.

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Nyugtatnak az európai szereplők

A hosszú távú szerződései révén az Orlen Európa egyik legnagyobb szaúdi kőolajvevője, a közel-keleti konfliktus eszkalációja – különösen a szaúdi létesítményeket ért jemeni húszi támadások – pedig most arra kényszerítette a finomítóóriást, hogy alternatív beszerzési források után nézzen.

A piaci források szerint a társaság pénteken és hétfőn több spot tenderen is vásárolt kőolajat. Az Orlen szóvivője nem kívánta kommentálni az egyes kereskedelmi ügyletek részleteit, ugyanakkor jelezte, hogy a vállalat aktívan kezeli beszerzési portfólióját a finomítók folyamatos és zavartalan működésének biztosítása érdekében. A szóvivő kiemelte:

az Orlen finomítóinak alapanyag-ellátása jelenleg zavartalanul zajlik.

Miért olyan fontos a Petroline-olajvezeték?

A Petroline, vagyis a szaúdi Kelet–Nyugat kőolajvezeték azért kulcsfontosságú, mert lehetővé teszi, hogy Szaúd-Arábia a Hormuzi-szoros megkerülésével juttasson kőolajat a világpiacra. A mintegy 1200 kilométeres vezeték Abkaik térségéből egészen a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjéig szállítja a nyersolajat, teljes kapacitása pedig a közelmúltbeli bővítések után napi mintegy 7 millió hordó.

Ez békeidőben is jelentős infrastruktúra, a mostani közel-keleti konfliktusban azonban gyakorlatilag stratégiai menekülőútvonallá vált. A Hormuzi-szoros hajóforgalma erősen akadozik, így a Petroline biztosította az egyik legfontosabb alternatív csatornát a szaúdi olaj nyugati, ezen belül európai piacokra juttatására.

A vezeték leállásával viszont éppen ez a kerülőút esett ki, miközben a Vörös-tengeri szállításokat a húszi támadások is veszélyeztetik.

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a mostani üzemszünet becslések szerint napi mintegy 4 millió hordónyi exportot érint, a szaúdi készletek pedig csak nagyjából öt-hét napig képesek érdemben pufferelni a kiesést. Ha a vezetéket nem sikerül gyorsan újraindítani, akkor Szaúd-Arábiának egyre nehezebb lesz teljesítenie a nyugati megrendeléseket – ennek első jelei pedig már most megjelentek az európai szállításoknál.

Forrás: Reuters

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