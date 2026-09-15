Bréking: Szaúd-Arábia több Európába tartó olajszállítást is törölt!

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
A Reuters hírügynökség három piaci forrásra hivatkozva számolt be arról, hogy
a világ legnagyobb kőolaj-exportőre nem tudja teljesíteni egyes európai megrendeléseit.
A kiesés mögött összetett logisztikai és biztonsági kockázatok állnak, miután a múlt héten egy támadás miatt le kellett állítani az európai szállítások szempontjából kulcsfontosságú Kelet–Nyugat kőolajvezetéket.
A helyzetet tovább nehezítik a jemeni húszi lázadók Vörös-tengeren elkövetett támadásai, valamint a Hormuzi-szorosban kialakult hajózási fennakadások.
A szaúdi állami olajvállalat, a Saudi Aramco nem kívánta kommentálni a piaci értesüléseket.
Reagálnak a befektetők
A Brent olaj ára érzékenyen reagált a hírre: a korábbi 0,7 százalékos emelkedésből
másfél százalékos pluszba ugrott a jegyzés.
Nyugtatnak az európai szereplők
A hosszú távú szerződései révén az Orlen Európa egyik legnagyobb szaúdi kőolajvevője, a közel-keleti konfliktus eszkalációja – különösen a szaúdi létesítményeket ért jemeni húszi támadások – pedig most arra kényszerítette a finomítóóriást, hogy alternatív beszerzési források után nézzen.
A piaci források szerint a társaság pénteken és hétfőn több spot tenderen is vásárolt kőolajat. Az Orlen szóvivője nem kívánta kommentálni az egyes kereskedelmi ügyletek részleteit, ugyanakkor jelezte, hogy a vállalat aktívan kezeli beszerzési portfólióját a finomítók folyamatos és zavartalan működésének biztosítása érdekében. A szóvivő kiemelte:
az Orlen finomítóinak alapanyag-ellátása jelenleg zavartalanul zajlik.
Miért olyan fontos a Petroline-olajvezeték?
A Petroline, vagyis a szaúdi Kelet–Nyugat kőolajvezeték azért kulcsfontosságú, mert lehetővé teszi, hogy Szaúd-Arábia a Hormuzi-szoros megkerülésével juttasson kőolajat a világpiacra. A mintegy 1200 kilométeres vezeték Abkaik térségéből egészen a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjéig szállítja a nyersolajat, teljes kapacitása pedig a közelmúltbeli bővítések után napi mintegy 7 millió hordó.
Ez békeidőben is jelentős infrastruktúra, a mostani közel-keleti konfliktusban azonban gyakorlatilag stratégiai menekülőútvonallá vált. A Hormuzi-szoros hajóforgalma erősen akadozik, így a Petroline biztosította az egyik legfontosabb alternatív csatornát a szaúdi olaj nyugati, ezen belül európai piacokra juttatására.
A vezeték leállásával viszont éppen ez a kerülőút esett ki, miközben a Vörös-tengeri szállításokat a húszi támadások is veszélyeztetik.
A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a mostani üzemszünet becslések szerint napi mintegy 4 millió hordónyi exportot érint, a szaúdi készletek pedig csak nagyjából öt-hét napig képesek érdemben pufferelni a kiesést. Ha a vezetéket nem sikerül gyorsan újraindítani, akkor Szaúd-Arábiának egyre nehezebb lesz teljesítenie a nyugati megrendeléseket – ennek első jelei pedig már most megjelentek az európai szállításoknál.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
Milyen jövő vár a kis moduláris reaktorokra Magyarországon? Kiderül október 8-án az ősz egyik legjobban várt konferenciáján!
A Rolls-Royce SMR üzletfejlesztési igazgatója tart előadást.
Megszólalt Trump embere az elszálló amerikai adósságról és kötvényhozamokról
Scott Bessent fontos beszédet mondott a kongeresszusban.
Vége a másfél évtizedes harcnak, visszakapta egyházi státuszát Iványi Gábor Magyarországi Evangéliumi Testvérközössége
A szervezet újra jogosulttá vált a személyi jövedelemadó 1 százalékos felajánlásokra.
Kína filléres AI-modelljei nagyon közel vannak már tudásban a legjobb amerikai csúcsmodellekhez
Egy elemzés szerint egyre közelebb kerülnek.
Szemfelnyitó grafikonokat mutatunk: ekkora bajban van Európa a fűtési szezon küszöbén
És mi a helyzet Magyarországgal?
Vége lehet a három éves átoknak, de már gyűlnek a sötét felhők az ipar felett
Még nem biztos, hogy fellélegezhetünk.
Bejelentette tőzsdére lépési szándékát az Altera
Több mint 2 milliárd dolláros kibocsátás jöhet.
A lakáspiacon még mindig velünk él a rendszerváltás
Saját lakásban élni nem feltétlenül a jólét jele - Kelet-Közép-Európában sokkal inkább történelmi örökség. Miközben az uniós lakosság közel harmada bérel, Magyarországon csak minden
Követett részvények - 2026. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Bizalmi vagyonkezelés a NAV kereszttüzében
A bizalmi vagyonkezelés (BVK) és a vagyonkezelő alapítvány (VKA) napjainkban egyre népszerűbb vagyontervezési eszközök. A vagyonkezelési struktúrákban kezelt vagyon jelentős - óvatos b
Hiába az uniós vám, taroltak a külföldi webshopok Magyarországon
Megállíthatatlannak tűnik a nemzetközi online webáruházak térnyerése Magyarországon az MNB ma reggeli számai szerint. A PwC adatai arra is rámutatnak, hogy a fogyasztók és a piac is gyorsan al
Megszorítás vagy modernizáció - az euró ára a felzárkózás lehet
Az euró bevezetése stabilabb pályára állíthatná Magyarországot, és szorosabban a Nyugathoz köthetné az országot. De mi történik, ha az ehhez szükséges költségvetési szigor miatt tovább.
Nem lehet mindenkinek adni - de akkor kitől vegyen el a kormány?
A Tisza-kormány 7,5 százalékos hiányt örökölt, miközben egymást érik a béremelési igények, a választási ígéretek és az évtizedek óta halogatott állami beruházások. Meddig lehet várn
Káros és elítélendő a dízeltámogatás Zsiday Viktor szerint
Adóztassuk meg a gyalogosokat, bicikliseket, tömegközlekedőket és benzinautósokat - ez a kormány új intézkedése. A magyar lakosság nagy része sajnos hajlamos valami rajta kívülállóként tek
Nem a nagyokat másoljuk és nem fánknapot szervezünk - Három példa, hogyan képes egy kisebb cég nyerni a munkaerőért folyó versenyben
Egy kereskedő, egy gyártó és egy mérnöki cég története jól szemlélteti, a kisebb cégek sémák helyett saját megoldásokra építve tudják sikeresen megtartani és ösztönözni munkatársaik
Vége lehet a három éves átoknak, de már gyűlnek a sötét felhők az ipar felett
Még nem biztos, hogy fellélegezhetünk.
Még sose volt ekkora az AI-para: már a milliárdos cégvezetők is lassítanának
Mi következik most?
25 éve kezdődött a végtelen háborúk korszaka
Miközben Amerika Afganisztánban és Irakban kötötte le az erejét, alapjaiban alakult át a világrend.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.