25°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Bréking: Szaúd-Arábia több Európába tartó olajszállítást is törölt!
Globál

Bréking: Szaúd-Arábia több Európába tartó olajszállítást is törölt!

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Szaúd-Arábia több európai partnerét is értesítette, hogy törli a szeptember végére ütemezett kőolaj-szállítmányok egy részét. A döntés hátterében a felerősödő közel-keleti feszültségek állnak.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

A Reuters hírügynökség három piaci forrásra hivatkozva számolt be arról, hogy

a világ legnagyobb kőolaj-exportőre nem tudja teljesíteni egyes európai megrendeléseit.

A kiesés mögött összetett logisztikai és biztonsági kockázatok állnak, miután a múlt héten egy támadás miatt le kellett állítani az európai szállítások szempontjából kulcsfontosságú Kelet–Nyugat kőolajvezetéket.

A helyzetet tovább nehezítik a jemeni húszi lázadók Vörös-tengeren elkövetett támadásai, valamint a Hormuzi-szorosban kialakult hajózási fennakadások.

Még több Globál

Új korszak kezdődik a hadviselésben: az Egyesült Államok fegyvereket telepített az űrbe, és ezt büszkén elismerték

Váratlan tűzszünetet jelentett be Trump, hatalmas botrány robbant Ukrajnában - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Célponttá váltak a humanitárius raktárak: rendkívüli lépéseket tervez az ENSZ Ukrajnában

A szaúdi állami olajvállalat, a Saudi Aramco nem kívánta kommentálni a piaci értesüléseket.

Reagálnak a befektetők

A Brent olaj ára érzékenyen reagált a hírre: a korábbi 0,7 százalékos emelkedésből

másfél százalékos pluszba ugrott a jegyzés.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Nyugtatnak az európai szereplők

A hosszú távú szerződései révén az Orlen Európa egyik legnagyobb szaúdi kőolajvevője, a közel-keleti konfliktus eszkalációja – különösen a szaúdi létesítményeket ért jemeni húszi támadások – pedig most arra kényszerítette a finomítóóriást, hogy alternatív beszerzési források után nézzen.

A piaci források szerint a társaság pénteken és hétfőn több spot tenderen is vásárolt kőolajat. Az Orlen szóvivője nem kívánta kommentálni az egyes kereskedelmi ügyletek részleteit, ugyanakkor jelezte, hogy a vállalat aktívan kezeli beszerzési portfólióját a finomítók folyamatos és zavartalan működésének biztosítása érdekében. A szóvivő kiemelte:

az Orlen finomítóinak alapanyag-ellátása jelenleg zavartalanul zajlik.

Miért olyan fontos a Petroline-olajvezeték?

A Petroline, vagyis a szaúdi Kelet–Nyugat kőolajvezeték azért kulcsfontosságú, mert lehetővé teszi, hogy Szaúd-Arábia a Hormuzi-szoros megkerülésével juttasson kőolajat a világpiacra. A mintegy 1200 kilométeres vezeték Abkaik térségéből egészen a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjéig szállítja a nyersolajat, teljes kapacitása pedig a közelmúltbeli bővítések után napi mintegy 7 millió hordó.

Ez békeidőben is jelentős infrastruktúra, a mostani közel-keleti konfliktusban azonban gyakorlatilag stratégiai menekülőútvonallá vált. A Hormuzi-szoros hajóforgalma erősen akadozik, így a Petroline biztosította az egyik legfontosabb alternatív csatornát a szaúdi olaj nyugati, ezen belül európai piacokra juttatására.

A vezeték leállásával viszont éppen ez a kerülőút esett ki, miközben a Vörös-tengeri szállításokat a húszi támadások is veszélyeztetik.

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a mostani üzemszünet becslések szerint napi mintegy 4 millió hordónyi exportot érint, a szaúdi készletek pedig csak nagyjából öt-hét napig képesek érdemben pufferelni a kiesést. Ha a vezetéket nem sikerül gyorsan újraindítani, akkor Szaúd-Arábiának egyre nehezebb lesz teljesítenie a nyugati megrendeléseket – ennek első jelei pedig már most megjelentek az európai szállításoknál.

Kapcsolódó cikkünk

Pusztítás a Petroline-olajvezetéken: öt nap múlva katasztrofális következmények jöhetnek

Kiszivárogtak az Orlen olajügyletének részletei

Műholdfelvételek tanúsítják, mekkora pusztítás történt a kulcsfontosságú Petroline-olajvezetéken

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Követeléskezelési trendek 2026

Követeléskezelési trendek 2026

2026. szeptember 15.

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Váratlan tűzszünetet jelentett be Trump, hatalmas botrány robbant Ukrajnában - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Tisza-kormány: előállítottak két NER-közeli üzletembert, büntetést kapott Lázár János, feljelentés Szijjártó ellen
Hajszálon múlt az összecsapás a NATO országa és Moszkva között: tüzet nyitott az orosz hadihajó
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility