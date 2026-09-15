Brutális sokk az LNG-piacon: háromszorosára ugrottak az árak

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A konfliktus következtében Katar és az Egyesült Arab Emírségek gyakorlatilag képtelen eljuttatni cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányait (LNG) a Hormuzi-szoroson keresztül a piacra, holott korábban a globális kínálat ötöde haladt át ezen az útvonalon. A Shell becslése szerintidén eddig mintegy 36 millió tonna közel-keleti LNG esett ki a világpiacról – közölte Cederic Cremers, a vállalat integrált gázüzletágának elnöke.
Az árak a szűkülő kínálat hatására az egekbe szöktek, az ázsiai azonnali (spot) ár megközelítette a 30 dollárt MMBtu-nként, miközben a háború előtt 10 dollár körül mozgott.
Több árérzékeny ipari ágazat kénytelen volt visszatérni a szénhez vagy az olajhoz a villamosenergia-termelésben. Deepak Gupta, az indiai GAIL elnöke elmondta, hogy számos iparág vált át más tüzelőanyagra, ha a földgáz gazdaságilag nem versenyképes számukra.
Mind a GAIL, mind a PetroChina kereskedelmi csapatai a háború kitörése óta alternatív beszerzési forrásokat keresnek a katari és emírségbeli szállítmányok pótlására. Luo Jicsou, a PetroChina International (PCI) vezérigazgatója felidézte, hogy február 28-án, vasárnap, a holdújév miatti munkaszüneti napon épp tervezési megbeszélésen ültek, amikor megjött a hír az Irán elleni támadásokról, és azonnal az ellátásbiztonság került a napirendre.
India az ellátási zavarok ellenére képes volt LNG-fogyasztásának 90–95 százalékát helyreállítani más forrásokból történő beszerzéssel. Gupta szerint középtávon 150–200 millió tonna új LNG-kapacitás léphet piacra a következő négy-öt évben, ami érdemben csökkentheti az árakat. Kínában a PCI vezetője szerint
a gáztüzelésű erőművek kereslete azonnal visszapattan, amint az LNG-árak visszatérnek a MMBtu-nkénti 7–9 dolláros sávba,
hiszen a villamosenergia-fogyasztás továbbra is erőteljesen nő.
Az ExxonMobil szintén hosszú távon jelentős kínai LNG-keresletbővüléssel számol, tekintettel a keleti partvidéken kiépült kiterjedt import-infrastruktúrára. Andrew Barry, a vállalat globális LNG-marketingért felelős alelnöke szerint nagy a lappangó, árérzékeny kereslet, és az Exxon 2050-ig kifejezetten optimista keresleti előrejelzéssel dolgozik. A vállalat továbbra is diverzifikálja portfólióját, amely az Egyesült Államoktól Mozambikon és Kataron át Pápua Új-Guineáig és Ausztráliáig terjed.
Forrás: Reuters
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