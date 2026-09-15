25°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Brutális sokk az LNG-piacon: háromszorosára ugrottak az árak
Globál

Brutális sokk az LNG-piacon: háromszorosára ugrottak az árak

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Kína és India LNG-importja többéves mélypontra süllyedt az amerikai-iráni háború okozta közel-keleti ellátási válság nyomán, az iparági szereplők azonban arra számítanak, hogy az árak normalizálódásával a kereslet gyorsan helyreállhat – derült ki a bangkoki Gastech konferencián elhangzott nyilatkozatokból.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

A konfliktus következtében Katar és az Egyesült Arab Emírségek gyakorlatilag képtelen eljuttatni cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányait (LNG) a Hormuzi-szoroson keresztül a piacra, holott korábban a globális kínálat ötöde haladt át ezen az útvonalon. A Shell becslése szerintidén eddig mintegy 36 millió tonna közel-keleti LNG esett ki a világpiacról – közölte Cederic Cremers, a vállalat integrált gázüzletágának elnöke.

Az árak a szűkülő kínálat hatására az egekbe szöktek, az ázsiai azonnali (spot) ár megközelítette a 30 dollárt MMBtu-nként, miközben a háború előtt 10 dollár körül mozgott.

Több árérzékeny ipari ágazat kénytelen volt visszatérni a szénhez vagy az olajhoz a villamosenergia-termelésben. Deepak Gupta, az indiai GAIL elnöke elmondta, hogy számos iparág vált át más tüzelőanyagra, ha a földgáz gazdaságilag nem versenyképes számukra.

Mind a GAIL, mind a PetroChina kereskedelmi csapatai a háború kitörése óta alternatív beszerzési forrásokat keresnek a katari és emírségbeli szállítmányok pótlására. Luo Jicsou, a PetroChina International (PCI) vezérigazgatója felidézte, hogy február 28-án, vasárnap, a holdújév miatti munkaszüneti napon épp tervezési megbeszélésen ültek, amikor megjött a hír az Irán elleni támadásokról, és azonnal az ellátásbiztonság került a napirendre.

Még több Globál

Új korszak kezdődik a hadviselésben: az Egyesült Államok fegyvereket telepített az űrbe, és ezt büszkén elismerték

Váratlan tűzszünetet jelentett be Trump, hatalmas botrány robbant Ukrajnában - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Célponttá váltak a humanitárius raktárak: rendkívüli lépéseket tervez az ENSZ Ukrajnában

India az ellátási zavarok ellenére képes volt LNG-fogyasztásának 90–95 százalékát helyreállítani más forrásokból történő beszerzéssel. Gupta szerint középtávon 150–200 millió tonna új LNG-kapacitás léphet piacra a következő négy-öt évben, ami érdemben csökkentheti az árakat. Kínában a PCI vezetője szerint

a gáztüzelésű erőművek kereslete azonnal visszapattan, amint az LNG-árak visszatérnek a MMBtu-nkénti 7–9 dolláros sávba,

hiszen a villamosenergia-fogyasztás továbbra is erőteljesen nő.

Az ExxonMobil szintén hosszú távon jelentős kínai LNG-keresletbővüléssel számol, tekintettel a keleti partvidéken kiépült kiterjedt import-infrastruktúrára. Andrew Barry, a vállalat globális LNG-marketingért felelős alelnöke szerint nagy a lappangó, árérzékeny kereslet, és az Exxon 2050-ig kifejezetten optimista keresleti előrejelzéssel dolgozik. A vállalat továbbra is diverzifikálja portfólióját, amely az Egyesült Államoktól Mozambikon és Kataron át Pápua Új-Guineáig és Ausztráliáig terjed.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Követeléskezelési trendek 2026

Követeléskezelési trendek 2026

2026. szeptember 15.

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Váratlan tűzszünetet jelentett be Trump, hatalmas botrány robbant Ukrajnában - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Tisza-kormány: előállítottak két NER-közeli üzletembert, büntetést kapott Lázár János, feljelentés Szijjártó ellen
Hajszálon múlt az összecsapás a NATO országa és Moszkva között: tüzet nyitott az orosz hadihajó
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility