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Brutális számla érkezett: elképesztő összegeket éget él Amerika az iráni háborúban
Globál

Brutális számla érkezett: elképesztő összegeket éget él Amerika az iráni háborúban

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Az Egyesült Államok hat hónapja tartó iráni háborúja eddig 38 milliárd dollárba került, és a költségek havi 3 milliárd dolláros ütemben emelkednek tovább – derül ki a Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) friss jelentéséből. A konfliktus nemcsak a szövetségi költségvetést terheli súlyosan, hanem az amerikai hadsereg bevethetőségét is veszélyezteti.
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A CBO augusztus 1-jéig összesítette a kiadásokat, és arra a következtetésre jutott, hogy a háború 2027 első negyedévében várhatóan 0,5 százalékponttal emeli az inflációt.

A költségek nagy része a lőszer- és rakétakészletek gyors felhasználásából ered, a hivatal becslése szerint pedig akár öt évbe is telhet a készletek feltöltése. A Reuters augusztusban arról számolt be, hogy az Egyesült Államok "gyakorlatilag az összes" nagy hatótávolságú precíziós rakétáját felhasználta a háború során.

A Védelmi Minisztérium ráadásul nem működött együtt a kongresszusi pénzügyi ellenőrökkel.

Pete Hegseth védelmi miniszter júliusi szenátusi meghallgatásán közel 90 milliárd dolláros rendkívüli finanszírozást kért a lőszerkészletek pótlására. A kritikus eszközök – köztük az elfogórakéták – hiánya a CBO szerint akadályozhatja a Pentagon reagálóképességét más válsághelyzetekben, például egy esetleges kínai–tajvani konfliktus esetén.

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A Pentagon főfelügyelőjének e héten közzétett jelentése szerint Irán több száz épületet rongált meg vagy pusztított el az amerikaiak közel-keleti támaszpontjain, valamint vadászgépeket, légi utántöltő repülőgépeket és drónokat is megsemmisített. A főfelügyelői becslés a háború költségét június 19-ig 33,4 milliárd dollárra tette, ami magában foglalja az amerikai diplomáciai létesítményekben keletkezett, mintegy 184 millió dollárnyi kárt is.

A Hormuzi-szoros elleni támadások – amelyen a háború előtt a világ kőolajforgalmának mintegy 20 százaléka haladt át – és az öböl menti országok energetikai létesítményeit ért csapások az energiaárakat is jelentősen megemelték.

A háború költségei tovább rontják az amúgy is aggasztó amerikai költségvetési helyzetet, az ország államadóssága ugyanis augusztusban átlépte a 40 ezer milliárd dolláros határt.

A konfliktusban eddig tizennyolc amerikai katona vesztette életét.

A CBO jelentése nem tartalmazza a Hormuzi-szorosban kereskedelmi hajók ellen végrehajtott legutóbbi csapások költségeit, sem a háború finanszírozásához szükséges hitelfelvétel kamatterheit, amelyek további tízmilliárdokkal növelhetik a végösszeget.

Összehasonlításképpen a nyolcéves iraki háború 2000 milliárd, a két évtizedes afganisztáni konfliktus pedig 2300 milliárd dollárba került az Egyesült Államoknak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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