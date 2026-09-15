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Célponttá váltak a humanitárius raktárak: rendkívüli lépéseket tervez az ENSZ Ukrajnában
Globál

Célponttá váltak a humanitárius raktárak: rendkívüli lépéseket tervez az ENSZ Ukrajnában

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Az ENSZ ukrajnai humanitárius koordinátora kedden bejelentette, hogy a szervezet a segélykészletek föld alatti tárolókba történő áthelyezését mérlegeli, miután idén már tíz raktárukat érte orosz csapás, több millió dollár értékű szállítmányt megsemmisítve.

Matthias Schmale Genfben, a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy a hónap elején az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyik fő, orvosi felszereléseket tároló raktárát találat érte, míg a korábbi támadásokban higiéniai csomagok és iskolai felszerelések semmisültek meg.

A koordinátor szerint az elmúlt hónapokban új tendenciává váltak a raktárkapacitások elleni célzott csapások.

Az ENSZ a készletek föld alatti bunkerekbe történő áthelyezését mérlegeli, emellett a segélyszállítmányok beszerzésével az utolsó pillanatig várnak a támadásoknak való kitettség csökkentése érdekében.

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– fogalmazott Schmale, hozzátéve, hogy a többletköltségek végső soron az adófizetőket terhelik, és ezekkel a szervezet a 2026-os, 2,3 milliárd dolláros segélykeretében még nem számolt.

Az ENSZ a munkatársak védelme érdekében páncélozott járművekbe és drónészlelő berendezésekbe is beruház. Schmale szerint az ukrán fél egyre határozottabban kéri mobil drónóvóhelyek telepítését a közterületeken – például buszmegállók közelében –, mivel a civil áldozatok száma folyamatosan emelkedik.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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