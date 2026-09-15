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Drámai helyzetet okoz az extrém időjárás Magyarországon: ez volt a bolygó legmelegebb augusztusa
Globál

Drámai helyzetet okoz az extrém időjárás Magyarországon: ez volt a bolygó legmelegebb augusztusa

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A múlt hónap globálisan holtversenyben a valaha mért legforróbbnak bizonyult, miközben az idei nyár Nyugat-Európában is történelmi hőmérsékleti rekordokat döntött. A rendkívüli hőséget a kontinens jelentős részén, így Magyarországon is súlyos aszály kísérte, ráadásul a világ óceánjai is példátlan mértékben felmelegedtek - közölte a HungaroMet a Facebook-oldalán.

A Copernicus Klímaváltozási Szolgálat és a HungaroMet adatai alapján az idei, 2026-os augusztus – a 2023-as júliussal holtversenyben –

a bolygó eddigi legmelegebb hónapja volt.

A globális felszíni átlaghőmérséklet 1,65 Celsius-fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet. Az extrém időjárás különösen Nyugat-Európát viselte meg, ahol az idei nyár megdöntötte a 2003-as abszolút rekordot. A térséget már májustól kezdve szokatlanul korai, tartós és intenzív hőhullámok sorozata sújtotta.

A hőség mellett a hosszan tartó csapadékhiány is komoly kihívást jelentett Európa-szerte. Számos régióban már a tavasz vége óta fennállt a szárazság, amely Magyarországon is súlyos aszályt okozott. Ennek egyik leglátványosabb jeleként a Duna vízhozama augusztusra kivételesen alacsony szintre süllyedt.

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A felmelegedés nemcsak a szárazföldeken, hanem a vizekben is történelmi léptékű volt. A sarkvidékeken kívüli óceánok felszíni átlaghőmérséklete a múlt hónapban elérte a 21,07 Celsius-fokot, ami a legmagasabb augusztusi érték, és egyben holtversenyben a valaha mért mindenkori csúcsot jelenti. Míg a trópusi Csendes-óceánon az egyre erősödő El Niño-jelenség miatt mértek kiugró melegedést, addig Európa partjainál, az Atlanti-óceánon és a Földközi-tenger nyugati medencéjében is rekordokat hozott az augusztus, ami több térségben súlyos tengeri hőhullámokhoz vezetett.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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