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Ezermilliárdos fegyverkezés készülődik Európában: új védelmi tervvel állnak elő még az idén
Globál

Ezermilliárdos fegyverkezés készülődik Európában: új védelmi tervvel állnak elő még az idén

MTI
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Több pénzre, fokozottabb termelésre, több fegyverre és felszerelésre van szükség az Európai Unió védelmi felkészültsége érdekében - jelentette ki Andrius Kubilius védelemért felelős uniós biztos Strasbourgban kedden.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
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Az Európai Parlament plenáris ülésének az európai védelemről folytatott vitáján Kubilius hangsúlyozta, hogy az európai védelme hatékonyságéhoz néha kevesebbre van szükség: kevesebb korlátozásra és kevesebb bürokráciára.

Az európai védelem fokozására az Európai Bizottság az elmúlt két évben hatalmas pénzügyi erőforrásokat mozgósított: 150 milliárd euró értékben biztosított hiteleket a tagállamok számára, és 60 milliárd eurót különített el Ukrajna védelmi célú támogatására szolgáló hitelekre.

A tagállamok emellett ezermilliárdos nagyságrendű összegek védelmi célú befeketését ígérték 2035-ig

- emlékeztetett.

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Figyelmeztetett: a védelmiipari termelés növeléséhez önmagában a pénz nem elég. Ukrajna példája mutatja, hogy háború esetén rendkívül gyorsan kell növelni a kapacitásokat - mondta.

Célunk a béke megőrzése az európai kontinensen, ehhez pedig meg kell előznünk a háborút és el kell rettentenünk az agresszort

- fogalmazott Kubilius, majd hozzátette: Európa elrettentő ereje a gyorsaságon múlik.

Elmondta: az EU megkönnyítette a védelmi termékek beszerzését a közbeszerzési szabályok értékhatárainak emelésével, így a nemzeti kormányok a legnagyobb és legfontosabb megrendelésekre összpontosíthatnak. Az EU emellett lehetőséget biztosított az ipar számára fontos, nagyszabású európai megrendelések közös beszerzésére is. Megkönnyítette a védelmi termékek két tagállam közötti szállítását az adminisztratív akadályok csökkentésével - emlékeztetett.

Az uniós biztos végezetül közölte:

az Európai Bizottság még az év vége előtt új védelmiipari csomagot terjeszt elő.

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