Hajszálon múlt az összecsapás a NATO országa és Moszkva között: tüzet nyitott az orosz hadihajó

Két jelzőrakétát is kilőtt az orosz haditengerészet kötelékébe tartozó fregatt egy dán helikopter irányába. Az eset még szeptember 14-én történt, az észak-európai ország fegyveres erői most adtak ki róla közleményt. Ebben arról írnak, hogy a jelzőrakéták rendkívül közel haladtak el a jármű közelében, de problémát nem okoztak. Azt írták, hogy a pirotechnikai eszközök akkor közelítették meg az egyik Fennec helikoptert, amikor az orosz hadihajó Gedser közelében a nemzetközi vizeken tartózkodott. Az elmondások szerint

rutinszerű fényképezést végeztek éppen, amikor az általában jelzésre használt eszközöket kilőtték.

A dán fegyveres erők nem kívánták kommentálni az eseményeket.

Korábban már volt néhány eset, amikor a NATO és az orosz hadsereg veszélyesen közel került egymáshoz, ilyen volt például augusztus végén, amikor a katonai szövetség járművei a Jeges-tenger környékén végeztek műveleteket, ezt Moszkva nem nézte jó szemmel. A Kreml azóta is visszatérően úgy fogalmaz, hogy szerintük ez lesz a következő frontvonal.

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