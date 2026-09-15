Kiderült: halálosan retteg Putyin attól, hogy levadásszák az ukrán drónok - Menekülni kényszerült az orosz vezető

A négynapos rendezvény mintegy 120 meghívottja mindössze egy hónappal a kezdés előtt értesült a Moszkva környéki helyszínre való áthelyezésről, holott korábban már a szocsi eseményre kaptak meghívót – értesült a Financial Times négy, az ügyet ismerő forrásból. A változtatást az elnöki biztonsági szolgálat kezdeményezte.

A döntés közvetlen előzménye, hogy Ukrajna a nyár folyamán többször is csapást mért a Szocsi környéki olajfinomítókra és egyéb fekete-tengeri célpontokra.

A turisztikai szezon májusi kezdete óta legalább 19-en meghaltak és 188-an megsérültek a támadásokban az Agentsztvo orosz független hírportál adatai szerint. Legutóbb Szocsi nemzetközi repülőtere közelében találtak el egy finomítót, ami miatt átmenetileg fel is kellett függeszteni a légi közlekedést.

Putyin a tavalyi Valdaj-konferencia óta nem járt Szocsiban, és az utóbbi két évben is mindössze kétszer utazott a térségbe. 2021-ben, a háború előtti utolsó évben még huszonnégyszer látogatott el a fekete-tengeri üdülővárosba az orosz vezető.

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