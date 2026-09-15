Kína filléres AI-modelljei nagyon közel vannak már tudásban a legjobb amerikai csúcsmodellekhez

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A Mozilla State of Open Source AI című jelentése szerint a Moonshot AI nyílt súlyú Kimi K3 modellje az Artificial Analysis Intelligence Indexen mért összesített pontszámban

már mindössze három ponttal marad el az Anthropic zárt Fable 5 modelljétől,

miközben annak költsége csupán 30 százaléka a riválisénak. A felmérés szerint a szervezeteknek a legtöbb feladathoz célszerű lenne alapértelmezettként a nyílt modelleket használniuk.

Raffi Krikorian, a Mozilla technológiai igazgatója szerint a zárt modellek felára csak konkrét munkaterhelések esetén indokolt, mint például a szakértői szintű professzionális feladatoknál, az intenzív információkeresést igénylő alkalmazásoknál vagy a hosszú kontextusablakot megkövetelő műveleteknél. A DoorDash szolgáltató cég például a Kimi modellt használja a rutinfeladatokra, míg a Fable-t az összetettebb, emberi szakértők számára is időigényes munkákra tartja fenn.

A teljesítménykülönbség mérésének egyik módszere a METR nonprofit kutatószervezet által kidolgozott "időhorizont" mutató, amely azt méri, hogy egy modell milyen hosszú – az emberi szakértők által igényelt időben mért – feladatokat képes legalább 50 százalékos sikeraránnyal megoldani. A jelenlegi adatok szerint a zárt modellek nagyjából 1,7-szer hosszabb feladatokat kezelnek megbízhatóan, mint nyílt társaik. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a 8–12 órás feladatoknál van még előnyük a zárt modelleknek, hiszen a 8 óránál rövidebb munkákat már a nyílt modellek is elvégzik, a 12 óránál hosszabbakat pedig egyik típus sem tudja megbízhatóan teljesíteni. A Vals AI benchmarkcég független tesztkörnyezetben végzett mérései szerint a kínai Zhipu AI nyílt súlyú GLM 5.2 modellje egy ponton belül teljesített az Anthropic Claude Opus 4.7 és 4.8 modelljéhez képest, mindezt ötödannyi feladatonkénti költség mellett.

A nyílt modellek térhódítása az OpenRouter AI-piactéren is jól látszik, ahol 2026 augusztusában a tokenmennyiség alapján rangsorolt tíz legnépszerűbb modellből nyolc nyílt súlyú volt. Ugyanakkor a bevételek terén a zárt modellek továbbra is dominálnak, a Linux Foundation számára készült tanulmány szerint

a nyílt modellek a teljes bevétel mindössze 4 százalékát tették ki, bár ezek az adatok a 2025 májusától szeptemberig tartó időszakra vonatkoznak.

A jelentés rámutat, hogy a világon legszélesebb körben használt nyílt modellek jelenleg nagyrészt kínai fejlesztésűek. A kínai laboratóriumok lényegében ugyanazt a stratégiát követik, mint annak idején az amerikai cégek az Androiddal: ingyenesen biztosítják a modellt, ám az ökoszisztémát a kezükben tartják. Krikorian szerint ez egyszerre hordozja magában a sokszínűséget és a piaci koncentrációt, ezért arra szólította fel az amerikai és európai fejlesztőket, hogy lépjenek be ebbe a nyílt versenybe, megakadályozva, hogy egyetlen ország határozza meg a globális alapértelmezéseket.

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