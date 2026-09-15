Kína filléres AI-modelljei nagyon közel vannak már tudásban a legjobb amerikai csúcsmodellekhez

A Mozilla State of Open Source AI című jelentése szerint a Moonshot AI nyílt súlyú Kimi K3 modellje az Artificial Analysis Intelligence Indexen mért összesített pontszámban
már mindössze három ponttal marad el az Anthropic zárt Fable 5 modelljétől,
miközben annak költsége csupán 30 százaléka a riválisénak. A felmérés szerint a szervezeteknek a legtöbb feladathoz célszerű lenne alapértelmezettként a nyílt modelleket használniuk.
Raffi Krikorian, a Mozilla technológiai igazgatója szerint a zárt modellek felára csak konkrét munkaterhelések esetén indokolt, mint például a szakértői szintű professzionális feladatoknál, az intenzív információkeresést igénylő alkalmazásoknál vagy a hosszú kontextusablakot megkövetelő műveleteknél. A DoorDash szolgáltató cég például a Kimi modellt használja a rutinfeladatokra, míg a Fable-t az összetettebb, emberi szakértők számára is időigényes munkákra tartja fenn.
A teljesítménykülönbség mérésének egyik módszere a METR nonprofit kutatószervezet által kidolgozott "időhorizont" mutató, amely azt méri, hogy egy modell milyen hosszú – az emberi szakértők által igényelt időben mért – feladatokat képes legalább 50 százalékos sikeraránnyal megoldani. A jelenlegi adatok szerint a zárt modellek nagyjából 1,7-szer hosszabb feladatokat kezelnek megbízhatóan, mint nyílt társaik. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a 8–12 órás feladatoknál van még előnyük a zárt modelleknek, hiszen a 8 óránál rövidebb munkákat már a nyílt modellek is elvégzik, a 12 óránál hosszabbakat pedig egyik típus sem tudja megbízhatóan teljesíteni. A Vals AI benchmarkcég független tesztkörnyezetben végzett mérései szerint a kínai Zhipu AI nyílt súlyú GLM 5.2 modellje egy ponton belül teljesített az Anthropic Claude Opus 4.7 és 4.8 modelljéhez képest, mindezt ötödannyi feladatonkénti költség mellett.
A nyílt modellek térhódítása az OpenRouter AI-piactéren is jól látszik, ahol 2026 augusztusában a tokenmennyiség alapján rangsorolt tíz legnépszerűbb modellből nyolc nyílt súlyú volt. Ugyanakkor a bevételek terén a zárt modellek továbbra is dominálnak, a Linux Foundation számára készült tanulmány szerint
a nyílt modellek a teljes bevétel mindössze 4 százalékát tették ki, bár ezek az adatok a 2025 májusától szeptemberig tartó időszakra vonatkoznak.
A jelentés rámutat, hogy a világon legszélesebb körben használt nyílt modellek jelenleg nagyrészt kínai fejlesztésűek. A kínai laboratóriumok lényegében ugyanazt a stratégiát követik, mint annak idején az amerikai cégek az Androiddal: ingyenesen biztosítják a modellt, ám az ökoszisztémát a kezükben tartják. Krikorian szerint ez egyszerre hordozja magában a sokszínűséget és a piaci koncentrációt, ezért arra szólította fel az amerikai és európai fejlesztőket, hogy lépjenek be ebbe a nyílt versenybe, megakadályozva, hogy egyetlen ország határozza meg a globális alapértelmezéseket.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Milyen jövő vár a kis moduláris reaktorokra Magyarországon? Kiderül október 8-án az ősz egyik legjobban várt konferenciáján!
A Rolls-Royce SMR üzletfejlesztési igazgatója tart előadást.
Megszólalt Trump embere az elszálló amerikai adósságról és kötvényhozamokról
Scott Bessent fontos beszédet mondott a kongeresszusban.
Vége a másfél évtizedes harcnak, visszakapta egyházi státuszát Iványi Gábor Magyarországi Evangéliumi Testvérközössége
A szervezet újra jogosulttá vált a személyi jövedelemadó 1 százalékos felajánlásokra.
Kína filléres AI-modelljei nagyon közel vannak már tudásban a legjobb amerikai csúcsmodellekhez
Egy elemzés szerint egyre közelebb kerülnek.
Szemfelnyitó grafikonokat mutatunk: ekkora bajban van Európa a fűtési szezon küszöbén
És mi a helyzet Magyarországgal?
Vége lehet a három éves átoknak, de már gyűlnek a sötét felhők az ipar felett
Még nem biztos, hogy fellélegezhetünk.
Bejelentette tőzsdére lépési szándékát az Altera
Több mint 2 milliárd dolláros kibocsátás jöhet.
A lakáspiacon még mindig velünk él a rendszerváltás
Saját lakásban élni nem feltétlenül a jólét jele - Kelet-Közép-Európában sokkal inkább történelmi örökség. Miközben az uniós lakosság közel harmada bérel, Magyarországon csak minden
Követett részvények - 2026. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Bizalmi vagyonkezelés a NAV kereszttüzében
A bizalmi vagyonkezelés (BVK) és a vagyonkezelő alapítvány (VKA) napjainkban egyre népszerűbb vagyontervezési eszközök. A vagyonkezelési struktúrákban kezelt vagyon jelentős - óvatos b
Hiába az uniós vám, taroltak a külföldi webshopok Magyarországon
Megállíthatatlannak tűnik a nemzetközi online webáruházak térnyerése Magyarországon az MNB ma reggeli számai szerint. A PwC adatai arra is rámutatnak, hogy a fogyasztók és a piac is gyorsan al
Megszorítás vagy modernizáció - az euró ára a felzárkózás lehet
Az euró bevezetése stabilabb pályára állíthatná Magyarországot, és szorosabban a Nyugathoz köthetné az országot. De mi történik, ha az ehhez szükséges költségvetési szigor miatt tovább.
Nem lehet mindenkinek adni - de akkor kitől vegyen el a kormány?
A Tisza-kormány 7,5 százalékos hiányt örökölt, miközben egymást érik a béremelési igények, a választási ígéretek és az évtizedek óta halogatott állami beruházások. Meddig lehet várn
Káros és elítélendő a dízeltámogatás Zsiday Viktor szerint
Adóztassuk meg a gyalogosokat, bicikliseket, tömegközlekedőket és benzinautósokat - ez a kormány új intézkedése. A magyar lakosság nagy része sajnos hajlamos valami rajta kívülállóként tek
Nem a nagyokat másoljuk és nem fánknapot szervezünk - Három példa, hogyan képes egy kisebb cég nyerni a munkaerőért folyó versenyben
Egy kereskedő, egy gyártó és egy mérnöki cég története jól szemlélteti, a kisebb cégek sémák helyett saját megoldásokra építve tudják sikeresen megtartani és ösztönözni munkatársaik
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.
Vége lehet a három éves átoknak, de már gyűlnek a sötét felhők az ipar felett
Még nem biztos, hogy fellélegezhetünk.
Még sose volt ekkora az AI-para: már a milliárdos cégvezetők is lassítanának
Mi következik most?
25 éve kezdődött a végtelen háborúk korszaka
Miközben Amerika Afganisztánban és Irakban kötötte le az erejét, alapjaiban alakult át a világrend.