Kiszivárogtak az Orlen olajügyletének részletei

A hosszú távú szerződései révén az Orlen Európa egyik legnagyobb szaúdi kőolajvevője, a közel-keleti konfliktus eszkalációja – különösen a szaúdi létesítményeket ért jemeni húszi támadások – pedig most arra kényszerítette a finomítóóriást, hogy alternatív beszerzési források után nézzen.

A piaci források szerint

a társaság pénteken és hétfőn több spot tenderen is vásárolt kőolajat.

A lengyel cég északi-tengeri olajfajtákat szerzett be, köztük Grane, Johan Sverdrup és Johan Castberg nyersolajat, de távolabbi régiókból származó tételekre is kiírt tendert, így az amerikai WTI Midland és a kazah CPC Blend iránt is érdeklődött.

A tranzakciók pontos részletei egyelőre nem ismertek, és a tenderek végeredményét a partnervállalatok sem erősítették meg közvetlenül. Az Orlen szóvivője nem kívánta kommentálni az egyes kereskedelmi ügyletek részleteit, ugyanakkor jelezte, hogy a vállalat aktívan kezeli beszerzési portfólióját a finomítók folyamatos és zavartalan működésének biztosítása érdekében.

"A beszerzési mennyiségek kiigazítása és optimalizálása az Orlen-csoport működésének szokásos, folyamatos része, amelyet a mindenkori termelési igények és a változó piaci feltételek egyaránt meghatároznak" – mondta a szóvivő, hozzátéve, hogy az Orlen finomítóinak alapanyag-ellátása jelenleg zavartalanul zajlik.

Forrás: Reuters

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