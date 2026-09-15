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Kiszivárogtak az Orlen olajügyletének részletei
Globál

Kiszivárogtak az Orlen olajügyletének részletei

Portfolio
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A lengyel Orlen olajvállalat az elmúlt napokban északi-tengeri és egyéb forrásokból származó kőolajszállítmányok beszerzésével igyekezett pótolni a kieső szaúdi importot – értesült a Reuters öt iparági forrásból.

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A hosszú távú szerződései révén az Orlen Európa egyik legnagyobb szaúdi kőolajvevője, a közel-keleti konfliktus eszkalációja – különösen a szaúdi létesítményeket ért jemeni húszi támadások – pedig most arra kényszerítette a finomítóóriást, hogy alternatív beszerzési források után nézzen.

A piaci források szerint

a társaság pénteken és hétfőn több spot tenderen is vásárolt kőolajat.

A lengyel cég északi-tengeri olajfajtákat szerzett be, köztük Grane, Johan Sverdrup és Johan Castberg nyersolajat, de távolabbi régiókból származó tételekre is kiírt tendert, így az amerikai WTI Midland és a kazah CPC Blend iránt is érdeklődött.

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A tranzakciók pontos részletei egyelőre nem ismertek, és a tenderek végeredményét a partnervállalatok sem erősítették meg közvetlenül. Az Orlen szóvivője nem kívánta kommentálni az egyes kereskedelmi ügyletek részleteit, ugyanakkor jelezte, hogy a vállalat aktívan kezeli beszerzési portfólióját a finomítók folyamatos és zavartalan működésének biztosítása érdekében.

"A beszerzési mennyiségek kiigazítása és optimalizálása az Orlen-csoport működésének szokásos, folyamatos része, amelyet a mindenkori termelési igények és a változó piaci feltételek egyaránt meghatároznak" – mondta a szóvivő, hozzátéve, hogy az Orlen finomítóinak alapanyag-ellátása jelenleg zavartalanul zajlik.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Marcin Golba/NurPhoto via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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