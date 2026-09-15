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Lépett az Egyesült Államok: hatalmas kriptovagyont foglalnak le a tiltott olajüzletek miatt
Globál

Lépett az Egyesült Államok: hatalmas kriptovagyont foglalnak le a tiltott olajüzletek miatt

Portfolio
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Az Egyesült Államok polgári elkobzási keresetet nyújtott be mintegy 61 millió dollár értékű kriptovaluta lefoglalására, amely az amerikai hatóságok szerint szankciókkal sújtott iráni nyersolaj feketepiaci értékesítéséből származik. Az ügyben megnevezett két társaság, a Hexa Whale és a Blessed Trust ügyfélkörében kínai olaj- és petrolkémiai vállalatok is szerepelnek.

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Polgári elkobzási keresetet nyújtott be az Egyesült Államok mintegy 61 millió dollár értékű kriptovaluta lefoglalására, amely az amerikai hatóságok szerint

szankciókkal sújtott iráni nyersolaj és kőolajtermékek feketepiaci értékesítéséből származik

- tudósított a CNBC.

A kereset alapján az érintett kriptovalutát az iráni kőolaj illegális kereskedelméből származó bevételek mozgatására használták, kijátszva ezzel a Teherán elleni amerikai szankciókat. Az ügyben érintett tárcák a Binance kriptotőzsdén keresztül működtek. A Binance szóvivője közölte, hogy a vállalat zéró toleranciát alkalmaz a szankciós előírások megsértésével és a törvénytelen tevékenységekkel szemben, valamint teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal.

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A beadványban megnevezett két társaság, a Hexa Whale és a Blessed Trust ügyfélkörében kínai olaj- és petrolkémiai vállalatok is szerepelnek. A Tether az érintett tárcacímeken tárolt tokeneket bevonja, és azonos értékű helyettesítő tokeneket bocsát ki, amelyeket az amerikai hatóságok felügyelete alá helyeznek.

Az ügy szélesebb kontextusához tartozik, hogy Washington áprilisban büntetőintézkedéseket vezetett be egy független kínai finomító ellen, és figyelmeztette a pénzintézeteket, hogy szankciókkal szembesülhetnek, amennyiben iráni olajat feldolgozó kínai finomítókkal üzletelnek. A Reuters szeptember 10-i beszámolója szerint Irán barterjellegű megállapodásokkal kerüli meg az olajértékesítési korlátozásokat, így több milliárd dollár értékben vásárol árukat Kínából.

Kína az iráni kőolaj legnagyobb vásárlója, 2025-ben az iráni olajexport több mint 80 százalékát vette fel,

ami napi átlagban 1,4 millió hordós importnak felel meg. Az elkobzási kereset világosan jelzi, hogy az amerikai hatóságok egyre aktívabban lépnek fel a kriptovaluták segítségével elkövetett szankciókijátszások ellen.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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