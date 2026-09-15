Máris megvan a közel-keleti olajkáosz egyik nagy nyertese

Az ADNOC a kereskedelmi üzletágán keresztül augusztusban és szeptemberben is a legnagyobb iraki nyersolaj-felvásárló volt – derül ki három, az ügyleteket ismerő forrás információiból.

A vállalat augusztusban 32 millió hordóra kötött szerződést hordónként 24,90–27 dolláros diszkonttal, szeptemberre pedig további 40 millió hordót vásárolt, amelyből 10 millió hordót 18, 30 millió hordót pedig 25 dolláros árengedménnyel szerzett meg.

Az iraki források ugyanakkor jelezték, hogy az augusztusi mennyiségből az exportkorlátozások és a Baszrai Olajtársaság beszállítási nehézségei miatt végül csak 20 millió hordót szállítottak ki, szeptemberben pedig eddig 14 millió hordó hagyta el az országot.

Irak olajexportja a háború korábbi hónapjaiban drasztikusan visszaesett, részben az ország Perzsa-öböl északi részén elfoglalt földrajzi helyzete, részben pedig a saját tankerflotta hiánya miatt. Júliusban az export mindössze napi 1,374 millió hordó volt, ami augusztusra 2,354 millióra emelkedett, szeptemberben pedig nagyjából napi 2 millió hordó körül alakult a Kpler adatai szerint.

Az ADNOC a háború kitörése óta jóval rugalmasabbá vált, hiszen bővülő tankerflottája mellett a Fudzsajra kikötőjébe vezető csővezetékét is felhasználja az olaj Hormuzi-szoroson túlra történő szállítására. Az Egyesült Arab Emírségek nyersolajexportja szeptemberben napi 3,236 millió hordóra nőtt, szemben az augusztusi 2,886 és a júliusi 2,871 millió hordóval.

Az iraki nyersolaj más vevőket is vonz, mivel az iraki állami olajkereskedelmi vállalat, a SOMO augusztusi szállítmányait meredek árengedménnyel kínálta.

Ez a kínai állami PetroChina és Csenhua Oil mellett a TotalEnergies, a Vitol, a Trafigura, a Mercuria és a Cathay Petroleum érdeklődését is felkeltette.

Irán a múlt hónapban Bagdad ismételt kérésére engedélyezte, hogy az iraki olajat szállító tankerek áthaladjanak a Hormuzi-szoroson – közölte az iráni állami hírügynökség, az IRNA. Annak ellenére, hogy egyes ADNOC-tankereket korábban támadás ért, Maszúd Pezeskján iráni elnök az újdelhi BRICS-csúcstalálkozó margóján egyeztetett Háled bin Mohammed bin Zájed al-Nahaján sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek trónörökösével, és bejelentették, hogy megállapodtak a múlt lezárásában.

Az ADNOC az egyik forrás szerint az Öböl-térségbeli termelőktől vásárolt nyersolaj nagy részét a ruveiszi finomítójában kívánja feldolgozni, saját kitermelésű olajából pedig nagyobb mennyiséget tervez a nemzetközi piacra irányítani.

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Forrás: Reuters

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