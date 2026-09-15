Máris megvan a közel-keleti olajkáosz egyik nagy nyertese

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.
Az ADNOC a kereskedelmi üzletágán keresztül augusztusban és szeptemberben is a legnagyobb iraki nyersolaj-felvásárló volt – derül ki három, az ügyleteket ismerő forrás információiból.
A vállalat augusztusban 32 millió hordóra kötött szerződést hordónként 24,90–27 dolláros diszkonttal, szeptemberre pedig további 40 millió hordót vásárolt, amelyből 10 millió hordót 18, 30 millió hordót pedig 25 dolláros árengedménnyel szerzett meg.
Az iraki források ugyanakkor jelezték, hogy az augusztusi mennyiségből az exportkorlátozások és a Baszrai Olajtársaság beszállítási nehézségei miatt végül csak 20 millió hordót szállítottak ki, szeptemberben pedig eddig 14 millió hordó hagyta el az országot.
Irak olajexportja a háború korábbi hónapjaiban drasztikusan visszaesett, részben az ország Perzsa-öböl északi részén elfoglalt földrajzi helyzete, részben pedig a saját tankerflotta hiánya miatt. Júliusban az export mindössze napi 1,374 millió hordó volt, ami augusztusra 2,354 millióra emelkedett, szeptemberben pedig nagyjából napi 2 millió hordó körül alakult a Kpler adatai szerint.
Az ADNOC a háború kitörése óta jóval rugalmasabbá vált, hiszen bővülő tankerflottája mellett a Fudzsajra kikötőjébe vezető csővezetékét is felhasználja az olaj Hormuzi-szoroson túlra történő szállítására. Az Egyesült Arab Emírségek nyersolajexportja szeptemberben napi 3,236 millió hordóra nőtt, szemben az augusztusi 2,886 és a júliusi 2,871 millió hordóval.
Az iraki nyersolaj más vevőket is vonz, mivel az iraki állami olajkereskedelmi vállalat, a SOMO augusztusi szállítmányait meredek árengedménnyel kínálta.
Ez a kínai állami PetroChina és Csenhua Oil mellett a TotalEnergies, a Vitol, a Trafigura, a Mercuria és a Cathay Petroleum érdeklődését is felkeltette.
Irán a múlt hónapban Bagdad ismételt kérésére engedélyezte, hogy az iraki olajat szállító tankerek áthaladjanak a Hormuzi-szoroson – közölte az iráni állami hírügynökség, az IRNA. Annak ellenére, hogy egyes ADNOC-tankereket korábban támadás ért, Maszúd Pezeskján iráni elnök az újdelhi BRICS-csúcstalálkozó margóján egyeztetett Háled bin Mohammed bin Zájed al-Nahaján sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek trónörökösével, és bejelentették, hogy megállapodtak a múlt lezárásában.
Az ADNOC az egyik forrás szerint az Öböl-térségbeli termelőktől vásárolt nyersolaj nagy részét a ruveiszi finomítójában kívánja feldolgozni, saját kitermelésű olajából pedig nagyobb mennyiséget tervez a nemzetközi piacra irányítani.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Milyen jövő vár a kis moduláris reaktorokra Magyarországon? Kiderül október 8-án az ősz egyik legjobban várt konferenciáján!
A Rolls-Royce SMR üzletfejlesztési igazgatója tart előadást.
Megszólalt Trump embere az elszálló amerikai adósságról és kötvényhozamokról
Scott Bessent fontos beszédet mondott a kongeresszusban.
Vége a másfél évtizedes harcnak, visszakapta egyházi státuszát Iványi Gábor Magyarországi Evangéliumi Testvérközössége
A szervezet újra jogosulttá vált a személyi jövedelemadó 1 százalékos felajánlásokra.
Kína filléres AI-modelljei nagyon közel vannak már tudásban a legjobb amerikai csúcsmodellekhez
Egy elemzés szerint egyre közelebb kerülnek.
Szemfelnyitó grafikonokat mutatunk: ekkora bajban van Európa a fűtési szezon küszöbén
És mi a helyzet Magyarországgal?
Vége lehet a három éves átoknak, de már gyűlnek a sötét felhők az ipar felett
Még nem biztos, hogy fellélegezhetünk.
Bejelentette tőzsdére lépési szándékát az Altera
Több mint 2 milliárd dolláros kibocsátás jöhet.
A lakáspiacon még mindig velünk él a rendszerváltás
Saját lakásban élni nem feltétlenül a jólét jele - Kelet-Közép-Európában sokkal inkább történelmi örökség. Miközben az uniós lakosság közel harmada bérel, Magyarországon csak minden
Követett részvények - 2026. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Bizalmi vagyonkezelés a NAV kereszttüzében
A bizalmi vagyonkezelés (BVK) és a vagyonkezelő alapítvány (VKA) napjainkban egyre népszerűbb vagyontervezési eszközök. A vagyonkezelési struktúrákban kezelt vagyon jelentős - óvatos b
Hiába az uniós vám, taroltak a külföldi webshopok Magyarországon
Megállíthatatlannak tűnik a nemzetközi online webáruházak térnyerése Magyarországon az MNB ma reggeli számai szerint. A PwC adatai arra is rámutatnak, hogy a fogyasztók és a piac is gyorsan al
Megszorítás vagy modernizáció - az euró ára a felzárkózás lehet
Az euró bevezetése stabilabb pályára állíthatná Magyarországot, és szorosabban a Nyugathoz köthetné az országot. De mi történik, ha az ehhez szükséges költségvetési szigor miatt tovább.
Nem lehet mindenkinek adni - de akkor kitől vegyen el a kormány?
A Tisza-kormány 7,5 százalékos hiányt örökölt, miközben egymást érik a béremelési igények, a választási ígéretek és az évtizedek óta halogatott állami beruházások. Meddig lehet várn
Káros és elítélendő a dízeltámogatás Zsiday Viktor szerint
Adóztassuk meg a gyalogosokat, bicikliseket, tömegközlekedőket és benzinautósokat - ez a kormány új intézkedése. A magyar lakosság nagy része sajnos hajlamos valami rajta kívülállóként tek
Nem a nagyokat másoljuk és nem fánknapot szervezünk - Három példa, hogyan képes egy kisebb cég nyerni a munkaerőért folyó versenyben
Egy kereskedő, egy gyártó és egy mérnöki cég története jól szemlélteti, a kisebb cégek sémák helyett saját megoldásokra építve tudják sikeresen megtartani és ösztönözni munkatársaik
Vége lehet a három éves átoknak, de már gyűlnek a sötét felhők az ipar felett
Még nem biztos, hogy fellélegezhetünk.
Még sose volt ekkora az AI-para: már a milliárdos cégvezetők is lassítanának
Mi következik most?
25 éve kezdődött a végtelen háborúk korszaka
Miközben Amerika Afganisztánban és Irakban kötötte le az erejét, alapjaiban alakult át a világrend.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.