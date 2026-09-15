Megsértették a NATO légterét - Tüzet nyitottak a szövetséges vadászgépek

Betört egy drón Litvánia légterébe, az eszközt a NATO vadászgépei lelőtték – jelenti az UNN.

A pilóta nélküli repülőgép Belarusz felől tört be a légtérbe, átrepült Lentvaris és Trakai kerületek fölött, az eszközt a légteret védő NATO-vadászgépek lelőtték.

A drón roncsait még nem találták meg, sérültekről, okozott kárról nincs hír.

Egyelőre nem tudni, hogy a légtérsértő drón pontosan milyen típusú eszköz volt, azt sem tudni, hogy orosz, belarusz, ukrán vagy más ország légi eszköze repült-e be a NATO területére. Az sem ismert, hogy mely ország vadászgépei lőtték le az eszközt, Litvánia légterét a NATO nemzetközi erői látják el a magyar részvétellel zajló Baltic Air Policing misszió keretein belül.

Frissítés: újabb részletek derültek ki az incidensről. Az elfogás éjfél után 20 perccel történt, az olasz légierő gépei intézkedtek. A drón roncsait megtalálták, az azonosítás folyamatban van.

Címlapkép forrása: Portfolio