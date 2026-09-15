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Mindent elismert a Pentagon: igaz, hogy hatalmas pofon volt Amerikának az iráni háború
Globál

Mindent elismert a Pentagon: igaz, hogy hatalmas pofon volt Amerikának az iráni háború

MTI
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Az amerikai védelmi minisztérium egy hétfőn közzétett jelentésében elismerte, hogy az iráni háború miatt lőszerhiány alakult ki, amit a Trump-kormány az elmúlt hónapokban még nagyrészt nem volt hajlandó megerősíteni.

Az Epic Fury (Hatalmas Harag Művelet) hadművelet során felhasznált lőszer mennyisége hiányt okozott a stratégiai készletekben, és feltárta a lőszer-utánpótlás terén az iparágban fennálló szűk keresztmetszeteket"

- derült ki a Pentagon főfelügyelőjének az Irán elleni amerikai hadműveletről írt jelentéséből.

A dokumentum kitért azokra az intézkedésekre is, amelyeket a tárca a termelés felgyorsítása érdekében hozott.

Szeptember elején az amerikai elnök még azt írta, hogy az Egyesült Államoknak "gyakorlatilag korlátlan a lőszerkészlete".

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A sajtó szerint azonban éppen a lőszerhiány késztette Donald Trumpot arra, hogy a nyár folyamán ne indítson újabb nagyszabású támadásokat Teherán ellen.

Az elfogórakéták tömeges bevetése ellenére

az iráni támadások több száz épületet és létesítményt rongáltak meg és semmisítettek meg az amerikai támaszpontokon Kuvaitban, Bahreinben, Katarban, az Egyesült Arab Emírségekben, Szaúd-Arábiában, Irakban, Ománban és Jordániában"

- állapította meg a Pentagon jelentése,

Az áprilistól júniusig terjedő időszakot átfogó dokumentum felsorolja a repülőgépflottában keletkezett károkat: többek között megsemmisült négy F-15-ös típusú repülőgép, megrongálódott egy F-35-ös típusú, és károk keletkeztek vagy megsemmisült hét KC-135-ös utántöltő repülőgép. A veszteséglistán támadó drónok is szerepelnek.

A dokumentum több mint 50 ezerre becsüli az Irán ellen február 28-án indított háborúban részt vevő amerikai katonák számát. A jelentés szerint Irán és szövetségeseinek válaszcsapásai négy országban (Irak, Kuvait, Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emírségek) okoztak károkat diplomáciai épületekben.

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Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images

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