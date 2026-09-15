Nyíltan elmagyarázták az oroszok, miért nem használnak atomfegyvert Ukrajna ellen

Hosszas magyarázatot tett közzé orosz olvasóinak a Moszkovszkij Komszomolec arról, miért nem használt és nem is fog használni az orosz haderő nukleáris fegyvert Ukrajna ellen a „különleges művelet” (vagyis Ukrajna inváziója) során.

A cikk felütése azzal indul, hogy ecsetelik: az orosz haderő haladhatna gyorsabban is Ukrajnában, de a drónok, komplex védelmi rendszerek és a NATO hírszerzési adatok hátráltatják az offenzíva sikerességét.

Azt írják: jogosan merül fel az ötlet, hogy harcászati atomfegyverek bevetésével fel lehetne gyorsítani az orosz offenzívát, hiszen ezek nem teljes városok elpusztítására, csupán parancsnoki központok, raktárak, katonai bázisok, ellenséges csapatok megsemmisítésére valók.

A cikk ezután nagyon hosszasan ecseteli, az orosz haderőnek milyen harcászati atomfegyverei vannak és ezek hogy működnek. Bemutatják a neutronbombák működését is, de csak a végén írnak, röviden arról, mi az oka annak, hogy az orosz haderő nem használja ezeket a fegyvereket.

A következő okokat sorolják fel:

ma már számos hagyományos robbanófejjel felszerelt fegyvere van az orosz haderőnek, amely képes akkora pusztítást okozni, mint egy harcászati atomfegyver, cserébe nem járnak radioaktív sugárzással. Egy atomfegyver használata komoly geopolitikai kockázat: könnyen lehet, hogy más országokat is bevonna az ukrajnai háborúba, olyan országokat, melyek maguk is rendelkeznek atomfegyverrel. Az atomfegyverek használata után a célterület hosszú évekig lakhatatlan lesz.

Ma már elégséges mennyiségű hagyományos nehézfegyverünk van ahhoz, hogy legyőzzük az ukrán hadsereget egy döntő offenzíva során”

– foglalja össze a cikk, megállapítva többek közt azt is, hogy az úgynevezett „különleges művelet” már nem fog évekig tartani.

Címlapkép forrása: Sergey Pyatakov - Host Photo Agency via Getty Images