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Nyíltan kimondta a keleti atomhatalom: Moszkva győzelmében bíznak, ez egy „szent háború”
Globál

Nyíltan kimondta a keleti atomhatalom: Moszkva győzelmében bíznak, ez egy „szent háború”

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Észak-Korea nemrégiben ünnepelte az ország megalapításának 78. évfordulóját, ennek apropóján Vlagyimir Putyin orosz elnök jókívánságait küldte el a távol-keleti országba. Most erre szívélyes választ is kapott – számolt be a Reuters.

Kim Dzsongun észak-koreai vezető levélben reagált a Moszkvából érkező gratulációra, ebben az Ukrajnával vívott háború is szóba került. Phenjan az egyik legfontosabb partnere Putyinnak, különösen a fegyverek szállítása terén nyújtanak állandó segítséget az orosz hadseregnek. A távol-keleti atomhatalom tovább szeretné erősíteni a meglévő kapcsolatokat, „átfogó módon” bővítené az együttműködést, a szövetségesi alapokra építve.

A háborúról is szót ejtett, ezt „szent háborúnak” nevezték, bíznak Oroszország győzelmében: ezt „az ország biztonsági érdekeinek és a nemzetközi igazságszolgáltatásnak” nevezik. Kim Dzsongun végül kifejezi a támogatását Putyinnak és az orosz népnek.

Phenjanból hasonló üzenetet kapott a szomszédos Kína is, szintén a kapcsolatok elmélyítésére utalva. Pekingben nem nézik feltétlenül jó szemmel, hogy Észak-Korea és Oroszország ilyen gyors tempóban közeledik egymáshoz, úgy vélik, hogy

Moszkva befolyásának növekedése csökkenti a kínai lehetőségeket a térségi párbeszédre, mindez pedig a regionális békét veszélyezteti.

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