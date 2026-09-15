Rászálltak a hatóságok a romániai áramhálózati cégekre a csatlakozások késése miatt

Nem apró műszaki kérdésről van szó, hanem jogos kérdés, hogy hogyan kezelik ezeket a projekteket, és ki késlelteti a tényleges piacra lépésüket

– fogalmazott a hatóságvezető.

Niculescu szerint az ellenőrzés célja kideríteni, mi tartja fel a csatlakozási engedélyek kiadását, és miért van szükség 18 hónapnyi tesztelésre egy 2-3 megawattos projekt esetében. Hozzátette: az a beruházó, aki felépített egy erőművet, és már hónapok óta várja az adminisztratív ügyek rendezését, jogosan akarja tudni, mennyit és miért késnek azok a dokumentumok, amelyek feljogosítanák a beruházás kereskedelmi hasznosítására.

A hatályos jogszabályok szerint egy új termelőegység a megépülése után próbaüzembe kerül, majd a tesztelés lezárultával sorrendben műszaki megfelelőségi tanúsítványt, csatlakozási engedélyt (mindkettőt a hálózatüzemeltetőtől), végül kereskedelmi működési engedélyt kap – utóbbit már az ANRE-től.

Az 1 megawatt alatti erőművek legfeljebb hat hónapig,

az 1 és 20 megawatt közöttiek legfeljebb egy évig,

a 20 megawatt felettiek pedig legfeljebb két évig maradhatnak próbaüzemben.

A Niculescu által említett 18 hónap egy 2-3 megawattos egységnél tehát a megengedett időtartam mintegy másfélszerese.

Az ellenőrzés bejelentése nem előzmény nélküli. A Blocul Național Sindical (BNS) szakszervezeti tömörülés a múlt hónapban kérte a képviselőház ipari és szolgáltatási, valamint a szenátus energiaügyi bizottságát, hogy sürgősen hívja be az ANRE vezetését, és kérjen magyarázatot az új termelő- és tárolókapacitások engedélyezésének késéséről.

A BNS állítása szerint

több mint 50 gazdasági szereplő vár villamosenergia-termelési engedélyre, és további 200 kérelem áll sorban új kapacitások létesítésére.

Ismerős probléma a magyar piacon is

A román helyzet egy magyar olvasónak azért lehet érdekes, mert a mögöttes szűk keresztmetszet szinte szó szerint ugyanaz, mint idehaza: a megújuló kapacitások építése gyorsabb, mint ahogy a hálózat és az engedélyezési apparátus követni tudja.

Magyarországon ez a feszültség 2022-ben csúcsosodott ki, amikor a hálózati engedélyesek és a MAVIR 0 megavoltamperben állapította meg a rendszerbe befogadható időjárásfüggő kapacitást, vagyis gyakorlatilag leállt az új naperőművek csatlakoztatása. Az akkor bevezetett szabályozás szerint az átviteli rendszerirányító félévente határozza meg a rendszerbe befogadható nap- és szélerőművi teljesítőképesség korlátját.

A sor azóta sem tűnt el:

Iparági becslések szerint több ezer megawattnyi erőmű vár hálózati csatlakozásra Magyarországon.

A különbség inkább a probléma kezelésének módjában van. Magyarországon a szűk keresztmetszet elsősorban fizikai. A román szabályozó most ezzel szemben azt feltételezi, hogy a késés egy része adminisztratív eredetű – vagyis nem a hálózat kapacitása, hanem az elosztók ügyintézése a szűk keresztmetszet. Az ellenőrzés éppen ezt a kérdést hivatott eldönteni.

Ha a román vizsgálat valóban kimutatja, hogy a késedelmek jelentős része eljárási, az a régió több szabályozóját is arra késztetheti, hogy hasonló felülvizsgálatot végezzen.

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