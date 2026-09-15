Rászálltak a hatóságok a romániai áramhálózati cégekre a csatlakozások késése miatt

Nem apró műszaki kérdésről van szó, hanem jogos kérdés, hogy hogyan kezelik ezeket a projekteket, és ki késlelteti a tényleges piacra lépésüket
– fogalmazott a hatóságvezető.
Niculescu szerint az ellenőrzés célja kideríteni, mi tartja fel a csatlakozási engedélyek kiadását, és miért van szükség 18 hónapnyi tesztelésre egy 2-3 megawattos projekt esetében. Hozzátette: az a beruházó, aki felépített egy erőművet, és már hónapok óta várja az adminisztratív ügyek rendezését, jogosan akarja tudni, mennyit és miért késnek azok a dokumentumok, amelyek feljogosítanák a beruházás kereskedelmi hasznosítására.
A hatályos jogszabályok szerint egy új termelőegység a megépülése után próbaüzembe kerül, majd a tesztelés lezárultával sorrendben műszaki megfelelőségi tanúsítványt, csatlakozási engedélyt (mindkettőt a hálózatüzemeltetőtől), végül kereskedelmi működési engedélyt kap – utóbbit már az ANRE-től.
- Az 1 megawatt alatti erőművek legfeljebb hat hónapig,
- az 1 és 20 megawatt közöttiek legfeljebb egy évig,
- a 20 megawatt felettiek pedig legfeljebb két évig maradhatnak próbaüzemben.
A Niculescu által említett 18 hónap egy 2-3 megawattos egységnél tehát a megengedett időtartam mintegy másfélszerese.
Az ellenőrzés bejelentése nem előzmény nélküli. A Blocul Național Sindical (BNS) szakszervezeti tömörülés a múlt hónapban kérte a képviselőház ipari és szolgáltatási, valamint a szenátus energiaügyi bizottságát, hogy sürgősen hívja be az ANRE vezetését, és kérjen magyarázatot az új termelő- és tárolókapacitások engedélyezésének késéséről.
A BNS állítása szerint
több mint 50 gazdasági szereplő vár villamosenergia-termelési engedélyre, és további 200 kérelem áll sorban új kapacitások létesítésére.
Ismerős probléma a magyar piacon is
A román helyzet egy magyar olvasónak azért lehet érdekes, mert a mögöttes szűk keresztmetszet szinte szó szerint ugyanaz, mint idehaza: a megújuló kapacitások építése gyorsabb, mint ahogy a hálózat és az engedélyezési apparátus követni tudja.
Magyarországon ez a feszültség 2022-ben csúcsosodott ki, amikor a hálózati engedélyesek és a MAVIR 0 megavoltamperben állapította meg a rendszerbe befogadható időjárásfüggő kapacitást, vagyis gyakorlatilag leállt az új naperőművek csatlakoztatása. Az akkor bevezetett szabályozás szerint az átviteli rendszerirányító félévente határozza meg a rendszerbe befogadható nap- és szélerőművi teljesítőképesség korlátját.
A sor azóta sem tűnt el:
Iparági becslések szerint több ezer megawattnyi erőmű vár hálózati csatlakozásra Magyarországon.
A különbség inkább a probléma kezelésének módjában van. Magyarországon a szűk keresztmetszet elsősorban fizikai. A román szabályozó most ezzel szemben azt feltételezi, hogy a késés egy része adminisztratív eredetű – vagyis nem a hálózat kapacitása, hanem az elosztók ügyintézése a szűk keresztmetszet. Az ellenőrzés éppen ezt a kérdést hivatott eldönteni.
Ha a román vizsgálat valóban kimutatja, hogy a késedelmek jelentős része eljárási, az a régió több szabályozóját is arra késztetheti, hogy hasonló felülvizsgálatot végezzen.
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És mi a helyzet Magyarországgal?
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