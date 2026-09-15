Rossz hír érkezett a napelemeseknek: jelentős áremelést jelentett be a piacvezető óriás

A bejelentés szerint a napelemes inverterek ára 5-15 százalékkal, az energiatárolókhoz szállított PCS-rendszereké 5-10 százalékkal, az integrált energiatároló rendszereké pedig 10-15 százalékkal nő.

Az emelés a 2026. szeptember 20. után leadott megrendelésekre vonatkozik, az ez előtt megkötött szerződéseket nem érinti. Vagyis a most futó projekteknél még a régi árak élnek, a most induló beruházásoknál viszont már újra kell kalkulálni.

A gyártó indoklása szerint a nyersanyagárak és az ellátási láncok költségei egyaránt emelkednek. A cég külön kiemelte a fémeket: a réz, az alumínium, az ón, az ezüst és az arany ára folyamatosan nő, és ez a kulcsfontosságú alkatrészek szűkülő elérhetőségével együtt rendszeresen feljebb tolja a beszerzési költségeket. A Sungrow szerint a korábbi árszintek már nem fedezik a nyersanyag-, gyártási, technológiafejlesztési és értékesítés utáni szolgáltatási költségeket.

Ez a lista ismerősen csenghet: a fémárak emelkedése az egész napelemipart nyomás alatt tartja. Az ezüst ára annyira elszállt, hogy amerikai kutatók most éppen azon dolgoznak, hogyan lehetne rézzel kiváltani a napelemcellákban. A Portfolio még januárban megírta, hogy az ezüst árrobbanása miatt az egész ágazat kényszerpályára került.

A Sungrow nem az első. Augusztusban a szintén kínai KSTAR jelentette be, hogy átlagosan 10-20 százalékkal emeli energiatárolóinak árát, gyakorlatilag ugyanazzal az indoklással.

Ráadásul A kínai kormány idén visszavonja a hazai gyártóknak nyújtott adókedvezményeket, ami tovább drágíthatja a kínai akkumulátorokat és energiatárolókat.

2026 szeptemberétől visszaállították az akkumulátoros termékekre kivetett úgynevezett fogyasztási adót. A mérték jelenleg 2 százalék, egy év múlva viszont visszatér az eredeti, 4 százalékos kulcs. Az adó a bevett akkumulátortechnológiákat érinti, köztük a legelterjedtebb lítium-ion cellákat, ugyanakkor mentesülnek alóla a most piacra lépő új technológiák (például a nátrium-ion és a szilárdtest-akkumulátorok).

Ez a lépés elsősorban a kínai belpiacra szállított tárolók árára hathat.

Az exportált termékeket viszont egy másik pekingi döntés drágíthatja:

az akkumulátorokra és energiatárolókra vonatkozó áfa-visszatérítési kedvezmény kivezetése, ami az európai vásárlók szempontjából lényegesebb.

Eközben a Sungrow az első európai inverter- és energiatároló-gyárát építi, méghozzá Lengyelországban. A cég bejelentése szerint a magnicei üzem évente akár 20 gigawattnyi invertert és akár 12,5 gigawattórányi energiatárolót gyárthat majd.

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