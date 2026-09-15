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Történelmi csúcsra lőtt a kínai olajár
Globál

Történelmi csúcsra lőtt a kínai olajár

Portfolio
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Történelmi csúcsra emelkedett a sanghaji tőzsdén jegyzett, jüanalapú nyersolaj határidős árfolyama, miután a szaúdi olajvezeték leállása fennakadást okozott a globális kínálatban, a kínai finomítók pedig fokozták a beszerzéseiket - írja a Bloomberg.

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A Sanghaji Nemzetközi Energiatőzsdén (INE) a kőolaj jegyzése hordónként 929,4 jüanig (138,50 dollár) emelkedett,

ami a termék 2018-as bevezetése óta a legmagasabb érték.

A kínai referenciaár általában a hasonló minőségű olajfajták, mint az ománi és a murbani nyersolaj árfolyamát követi, amelyek legutóbb hordónként 126 dollár felett forogtak.

A dolláralapú globális olajtermékek, köztük a Brent jegyzése is többhavi csúcsra ugrott az elmúlt napokban. Az áremelkedést a szaúd-arábiai vezetékmeghibásodás, a közel-keleti feszültségek fokozódása, valamint az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus elhúzódása fűti, mivel egyik fél sem mutat hajlandóságot a kompromisszumra.

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Az árakat tovább hajtja felfelé, hogy a kínai finomítók jelenleg marginális vevőként vannak jelen a piacon, azaz a magas felárak és szállítási költségek ellenére is aktívan vásárolnak. A Chaos Ternary Futures elemzése szerint ez tartja a sanghaji jegyzést a többi referenciaárhoz képest relatíve erős szinten. A kutatócég úgy véli,

középtávon csak egy esetleges recesszió vagy a geopolitikai feszültségek enyhülése hűthetné le a piacot.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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