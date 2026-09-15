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Új korszak kezdődik a hadviselésben: az Egyesült Államok fegyvereket telepített az űrbe, és ezt büszkén elismerték
Globál

Új korszak kezdődik a hadviselésben: az Egyesült Államok fegyvereket telepített az űrbe, és ezt büszkén elismerték

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Az Egyesült Államok légierejének egyik vezetője a héten elismerte, hogy a Pentagon fegyvereket telepített a világűrbe. Ez mérföldkőnek számít az űrhadtörténetben, egyúttal a nagyhatalmak közötti feszültségek fokozódását jelzi.

Troy Meink, az amerikai légierő minisztere egy washingtoni konferencián jelentette be hétfőn, hogy az Egyesült Államok

orbitális űrellenőrző fegyverekkel rendelkezik, amelyek képesek megvédeni az egyesített haderőt az ellenséges tevékenységekkel szemben.

Ez a Pentagon eddigi leghatározottabb nyilatkozata az űrfegyverekről, miközben az Oroszországgal és Kínával szembeni feszültség egyre nő.

Richard Palmer, az Egyesült Államok Űrparancsnokságának igazgatója kedden egy párizsi védelmi konferencián kijelentette, hogy az űrellenőrzési képességek nyilvános elismerése az elrettentés fenntartása szempontjából alapvető fontosságú. Palmer hozzátette, hogy vannak olyan szereplők a világban, akik kifejezetten a szövetségesek közös érdekeit kívánják aláásni. A fegyverek pontos jellegéről és képességeiről ugyanakkor nem kívánt nyilatkozni.

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A bejelentés rávilágít arra, hogy a világ vezető űrhatalmai egyre komolyabban készülnek a fegyveres konfliktusok űrbe történő kiterjedésére. Az ukrajnai és a közel-keleti háborúk tapasztalatai szerint a műholdak nélkülözhetetlenné váltak a modern hadviselésben, hiszen hírközlési, navigációs és felderítési szolgáltatásokat biztosítanak a szárazföldi erők számára. A katonai szemlélet ugyanakkor átalakulóban van, a műholdakat ugyanis egyre inkább aktív fegyverplatformként kezelik, amelyek elektronikai zavarással, lézeres elvakítással vagy akár az ellenséges űreszközök elfogásával is képesek támadó műveleteket végrehajtani.

Az Egyesült Államok Űrparancsnokságának vezetője korábban figyelmeztetett, hogy az ellenfelek olyan képességeket fejlesztenek, amelyekkel megfoszthatják az amerikai erőket a kulcsfontosságú rendszerekhez való hozzáféréstől, és egy esetleges konfliktus korai szakaszában valószínűleg a washingtoni űreszközöket vennék célba. Érvelése szerint az Egyesült Államoknak aktívabb hadviselési pozíciót kell felvennie, beleértve a műholdellenes és egyéb űrfegyverek telepítését is.

Más országok is hasonló irányba mozdulnak el. Németország például egy 35 milliárd eurós katonai űrprogramot indított a növekvő fenyegetések ellensúlyozására. Michael Traut vezérőrnagy, a német Űrparancsnokság vezetője korábban közölte, hogy az ország felderítő műholdakba, érzékelőkbe és az ellenséges űreszközök zavarására tervezett rendszerekbe fektet be. Traut hangsúlyozta, hogy Németország nem telepít olyan pusztító fegyvereket az űrbe, amelyek űrszemét keletkezésével járnának, viszont számos nem kinetikus eszköz áll rendelkezésükre, köztük a zavarás, a lézeres műveletek és a földi irányítóállomások elleni akciók.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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