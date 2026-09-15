Új területen kezd hadviselésbe az Egyesült Államok: erős üzenetet küldött a rivális hatalmaknak

Meink, egy washingtoni szakmai konferencián tett bejelentésáben nem árult el részleteket a fegyverek típusáról és telepítésük időpontjáról sem, emellett a tesztelésükre vonatkozó kérdéseket is elhárította. Csupán annyit emelt ki, hogy az elrettentés szempontjából kulcsfontosságú volt létezésük nyilvánosságra hozatala, a konkrétumok ismertetése viszont éppen ezt az elrettentő hatást gyengítené. Mivel az űrtechnológiai fejlesztések általában éveket vesznek igénybe,

a program valószínűleg több elnöki ciklust is átívelt.

A bejelentés előzményeként amerikai tisztségviselők már 2020-ban felhívták a figyelmet Oroszország műholdak megsemmisítésére irányuló fegyvertesztjeire, 2024-ben pedig a Biden-kormányzat azzal vádolta Moszkvát, hogy műholdelhárító fegyvereket állított hadrendbe az űrben. Mike Turner republikánus képviselő ugyanebben az évben hozta nyilvánosságra azt az amerikai hírszerzési értékelést, amely szerint Oroszország akár nukleáris fegyvert is pályára állíthat. Kína emellett rendszeresen manővereztet műholdakat amerikai katonai eszközök közelébe, ami a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) szerint egy komoly, keringési pályára állított fegyverarzenál alapja is lehet.

A sajtótájékoztatón Meink éppen Kína és Oroszország lépéseivel indokolta az amerikai fegyvertelepítést, és feltette a kérdést, hogy van-e bárkinek kétsége afelől, hogy a kínaiak és az oroszok is fejlesztenek ilyen eszközöket. Az Űrerő idén júniusban mutatta be első nyilvánosan elismert fegyverrendszerét, a Meadowlands nevű, földi telepítésű mobil műholdzavarót.

Szakértők szerint a pályára telepített fegyverek feltehetően nem kinetikus, vagyis nem fizikai megsemmisítésre tervezett eszközök, mivel azok pályán keletkező törmelék folyamatos aprózódása miatt veszélyes űrszemetet képeznének, ami a saját műholdjaik biztonságát is fenyegetné. Victoria Samson, a Secure World Foundation szakértője úgy véli, valószínűbb, hogy

pályára helyezett jelzavaró berendezésekről van szó, amilyeneket Kína és Oroszország feltehetően már alkalmaz.

Clayton Swope, a CSIS munkatársa rámutatott, hogy bármely rádiós adó alkalmas lehet zavarásra, és bármely műholdak közötti optikai kapcsolat használható lézeres vakításra, így a szükséges technológia lényegében már jelen van a Föld körüli pályán.

Swope ugyanakkor megjegyezte, hogy

a bejelentés túl homályos ahhoz, hogy valódi elrettentő erővel bírjon, hiszen az elrettentéshez nem elég a fegyver puszta létezése, azt is tisztázni kell, mikor és hogyan vetik be.

Samson arra figyelmeztetett, hogy az amerikai bejelentés utat nyit Kína és Oroszország előtt is, hogy nyíltan elismerjék hasonló rendszereik létezését, amit Washingtonban utólag minden bizonnyal saját programjuk igazolásaként használnak majd fel.

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