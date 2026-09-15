Ukrajna megerősítette: teljes kitaláció az orosz-ukrán tűzszünet – Nincs semmilyen megállapodás

Ukrajna támogatja a Donald Trump elnök által tegnap bejelentett részleges tűzszünetet, ugyanakkor nincs semmilyen konkrét megállapodás fegyvernyugvásról – mondta el Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az RBK cikke szerint.

Ukrajna támogatja az Egyesült Államok erőfeszítéseit, akik egy energetikai tűzszünet létrehozásán dolgoznak”

– mondta Szibiha.

Hozzátette ugyanakkor:

még nincs semmilyen, végleges megállapodás Oroszországgal az energetikai létesítmények elleni támadások leállításáról.

Szibiha hangsúlyozta, hogy Ukrajna jelenleg több lehetséges javaslatot is vizsgál az egyezmény létrehozásáról; Kijev reméli, hogy ezek eredményre fognak vezetni.

Donald Trump amerikai elnök tegnap este jelentette be, hogy Oroszország és Ukrajna is megígérte, hogy beszüntetik az energetikai létesítmények elleni támadásokat. Mindkét háborúzó fél jelezte nyitottságát az ötletre, ugyanakkor a nap folyamán világossá vált, hogy az említett ígéret (még?) nem létezik.

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