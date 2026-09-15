Váratlan tűzszünet az ukrán fronton: végre reagált a Kreml Donald Trump hatalmas bejelentésére

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Kasza Elliott-tal Követett részvények - 2026. szeptember Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért

RSM Blog Bizalmi vagyonkezelés a NAV kereszttüzében A bizalmi vagyonkezelés (BVK) és a vagyonkezelő alapítvány (VKA) napjainkban egyre népszerűbb vagyontervezési eszközök. A vagyonkezelési struktúrákban kezelt vagyon jelentős - óvatos b

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Holdblog Megszorítás vagy modernizáció - az euró ára a felzárkózás lehet Az euró bevezetése stabilabb pályára állíthatná Magyarországot, és szorosabban a Nyugathoz köthetné az országot. De mi történik, ha az ehhez szükséges költségvetési szigor miatt tovább.

Holdblog Nem lehet mindenkinek adni - de akkor kitől vegyen el a kormány? A Tisza-kormány 7,5 százalékos hiányt örökölt, miközben egymást érik a béremelési igények, a választási ígéretek és az évtizedek óta halogatott állami beruházások. Meddig lehet várn

Holdblog Káros és elítélendő a dízeltámogatás Zsiday Viktor szerint Adóztassuk meg a gyalogosokat, bicikliseket, tömegközlekedőket és benzinautósokat - ez a kormány új intézkedése. A magyar lakosság nagy része sajnos hajlamos valami rajta kívülállóként tek