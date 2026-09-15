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Váratlan tűzszünet az ukrán fronton: végre reagált a Kreml Donald Trump hatalmas bejelentésére
Globál

Váratlan tűzszünet az ukrán fronton: végre reagált a Kreml Donald Trump hatalmas bejelentésére

Portfolio
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Oroszország „remek ötletnek” tartja Donald Trump amerikai elnök tegnap bejelentett energetikai tűzszünetét, azonban a Kreml nem tett semmilyen ígéretet arra, hogy beszüntetik a támadásokat az ukrán erőművek, gáztározók és benzinkutak ellen.

Láttuk Trump elnök publikációját az energetikai tűzszünetről. Egész biztos, hogy nagyon jó ötletnek tartjuk ezt”

– reagált a tegnap esti váratlan bejelentésre Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Hozzátette: Oroszország folyamatos kapcsolatban van az Egyesült Államokban és a „békés megoldások pártján áll.”

Donald Trump amerikai elnök tegnap este jelentette be, hogy Kijev és Moszkva megállapodtak egy energetikai létesítményekre kiterjedő tűzszünetről. Oroszország és Ukrajna is jelezte nyitottságát az ötletre, azonban egyik oldal sem deklarált fegyvernyugvást.

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