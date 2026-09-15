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Váratlan tűzszünetet jelentett be Trump, hatalmas botrány robbant Ukrajnában - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
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Váratlan tűzszünetet jelentett be Trump, hatalmas botrány robbant Ukrajnában - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Portfolio
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Tegnap váratlanul bejelentette Donald Trump amerikai elnök, hogy az energetikai létesítményekre korlátozott tűzszünetet kötött Oroszország és Ukrajna. Sajtóhírek szerint valójában még nincs kész a megállapodás, Kijev jelezte nyitottságát a dologra, de Oroszország egyelőre ignorálja az elnök bejelentését. Közben újabb korrupciós botrány rázta meg Ukrajnát: az ügyészség és a korrupcióellenes hivatalok kaptak össsze - a legfőbb ügyészt rendelettel menesztette Zelenszkij elnök, a férfi külföldre menekült. A donyecki fronton a helyzet hetek óta szinte változatlan, az oroszok Limant, Kosztyantynivkát és Dobropillját ostromolják, Szlovjanszkot próbálják bekeríteni. Cikkünk folyamatosan frissül a háború keddi eseményeivel.
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Célponttá váltak a humanitárius raktárak: rendkívüli lépéseket tervez az ENSZ Ukrajnában

Az ENSZ ukrajnai humanitárius koordinátora kedden bejelentette, hogy a szervezet a segélykészletek föld alatti tárolókba történő áthelyezését mérlegeli, miután idén már tíz raktárukat érte orosz csapás, több millió dollár értékű szállítmányt megsemmisítve.

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Célponttá váltak a humanitárius raktárak: rendkívüli lépéseket tervez az ENSZ Ukrajnában
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Friss katonai támogatás Ukrajnának Finnországtól

A skandináv állam egy 290 millió euró értékű fegyvercsomagot küldött Ukrajnának, ez a 34. ilyen csomag a háború kezdete óta.

A finnek nem közlik, pontosan milyen fegyvereket adnak át Kijevnek.

(UNN)

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Átszervezik az ukrán mobil légvédelmi erőket

Az ukrán elnök több elektronikus harcászati légvédelmi rendszert és a mobil légvédelmi erők struktúrájának átszervezését jelentette be ma délután.

A mobil légvédelmi erők azok a gyors mozgású, szárazföldi erők, amelyek elsősorban lassabb Sahed-drónok elfogásával foglalkoznak éjjelente.

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Ukrajna megerősítette: teljes kitaláció az orosz-ukrán tűzszünet – Nincs semmilyen megállapodás

Ukrajna támogatja a Donald Trump elnök által tegnap bejelentett részleges tűzszünetet, ugyanakkor nincs semmilyen konkrét megállapodás fegyvernyugvásról – mondta el Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az RBK cikke szerint.

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Ukrajna megerősítette: teljes kitaláció az orosz-ukrán tűzszünet – Nincs semmilyen megállapodás
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Megszavazta a parlament a főügyész menesztését

Az ukrán vezető eltávolítására 317 képviselő szavazott, ellenszavazat nem volt.

Az ukrán ügyészség és a NABU botrányáról itt írtunk:

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Súlyos belharc robbant ki Ukrajnában: külföldre menekült az egyik legfontosabb vezető - Zelenszkij azonnal lépett

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Váratlan tűzszünet az ukrán fronton: végre reagált a Kreml Donald Trump hatalmas bejelentésére

Oroszország „remek ötletnek” tartja Donald Trump amerikai elnök tegnap bejelentett energetikai tűzszünetét, azonban a Kreml nem tett semmilyen ígéretet arra, hogy beszüntetik a támadásokat az ukrán erőművek, gáztározók és benzinkutak ellen.

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Váratlan tűzszünet az ukrán fronton: végre reagált a Kreml Donald Trump hatalmas bejelentésére
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Kiderült: halálosan retteg Putyin attól, hogy levadásszák az ukrán drónok - Menekülni kényszerült az orosz vezető

Vlagyimir Putyin biztonsági megfontolásokból Moszkvába helyezte át az év legfontosabb külpolitikai eseményét, a Valdaj Vitaklub éves ülését, amelyet eredetileg a Fekete-tenger partján fekvő Szocsiban tartottak volna. A helyszínváltás az ukrán dróncsapások fokozódó fenyegetésével magyarázható - írta a FT.

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Kiderült: halálosan retteg Putyin attól, hogy levadásszák az ukrán drónok - Menekülni kényszerült az orosz vezető
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Hat szevasztopoli vállalkozás vagyonát államosították

A megszállt ukrajnai Krím-félszigeten működő hat vállalkozás teljes vagyonát államosította Oroszország - jelentette be a moszkvai terrorizmusellenes testület.

A cégek személyzete a gyanú szerint együttműködött az ukrán hírszerzési szervekkel.

(TASZSZ)

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Bemondták az oroszok: 3 nap alatt lenyomnák a NATO egyik legerősebb hadseregét

Megfenyegette Lengyelországot Nyikolaj Patrusev orosz elnöki tanácsadó.

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Bemondták az oroszok: 3 nap alatt lenyomnák a NATO egyik legerősebb hadseregét
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Elfoglaltak az oroszok egy harkivi falut

Az orosz védelmi minisztérium egy oroszul Olhovatka nevű település elfoglalását jelentette be a harkivi fronton.

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Felrobbantották az oroszok az egyik kijevi McDonald's-t

A gyorséttermet dróncsapás érte, fényképek szerint a kirakat betört, az épületet lezárták.

(RBK)

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Bejelentette Ukrajna: hatalmas ellentámadás indult Donyeckben - "Ez még csak az első évszak"

Friss hadműveletet indított az ukrán haderő hármas számú hadteste Donyeck megye északi részének visszafoglalása érdekében – írta meg az RBK a katonai alakulat bejelentésére hivatkozva.

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Bejelentette Ukrajna: hatalmas ellentámadás indult Donyeckben -
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Nyíltan elmagyarázták az oroszok, miért nem használnak atomfegyvert Ukrajna ellen

Hosszas magyarázatot tett közzé orosz olvasóinak a Moszkovszkij Komszomolec arról, miért nem használt és nem is fog használni az orosz haderő nukleáris fegyvert Ukrajna ellen a „különleges művelet” (vagyis Ukrajna inváziója) során.

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Nyíltan elmagyarázták az oroszok, miért nem használnak atomfegyvert Ukrajna ellen
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Hajszálon múlt az összecsapás a NATO országa és Moszkva között: tüzet nyitott az orosz hadihajó

Az Ukrajinszka Pravda információi szerint Dániánál orosz hadihajó nyitott tüzet.

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Hajszálon múlt az összecsapás a NATO országa és Moszkva között: tüzet nyitott az orosz hadihajó
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Több robbanást regisztráltak Oroszországban

A jelentések szerint nem kímélték az ukránok az orosz energetikai létesítményeket, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök erre vonatkozó tűzszünetet jelentett be, bár ezt előzetesen a felek nem fogadták el. Volgográdban egy cementgyárban okozott károkat egy ukrán drón, valamint a szizrani olajfinomítóban keletkezett tűz. Tagarongban az ukrán források szerint egy, az orosz légierőhöz tartozó csarnokot vettek célba, itt vadászgépek karbantartási munkálatai folynak.

(RBK Ukraine)

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Veszélyes fegyver bukkant fel Ukrajna szomszédjánál: Kijev bombázása is felmerült, de van egy komoly akadály

A fehérorosz légierő egyik Szu-30SzM vadászbombázójáról közzétett fotón első alkalommal tűnt fel az UMPK siklóbombára szerelt változata, ami az oroszok egyik legfontosabb fegyvere az ukrajnai frontvonalon - közölte a Defence Express.

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Veszélyes fegyver bukkant fel Ukrajna szomszédjánál: Kijev bombázása is felmerült, de van egy komoly akadály
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Nyíltan kimondta a keleti atomhatalom: Moszkva győzelmében bíznak, ez egy „szent háború”

Észak-Korea nemrégiben ünnepelte az ország megalapításának 78. évfordulóját, ennek apropóján Vlagyimir Putyin orosz elnök jókívánságait küldte el a távol-keleti országba. Most erre szívélyes választ is kapott – számolt be a Reuters.

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Nyíltan kimondta a keleti atomhatalom: Moszkva győzelmében bíznak, ez egy „szent háború”
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Intenzív orosz támadás érte Dnyipropetrovszk megyét

Az orosz csapatok 10 alkalommal támadták drónokkal, tüzérséggel és irányított légibombákkal a Nyikopoli és a Szinyelkivszkiji járás településeit az ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében - közölte Olekszandr Hanzsa, a megye katonai kormányzója kedd reggel.

Két ember megsebesült, többszintes lakóházak és egy családi ház megrongálódott, egy közigazgatási épületben is károk keletkeztek - részletezte Hanzsa.

(MTI)

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Úgy néz ki, a NABU került ki győztesen az újabb ukrán hatalmi harcokból

Az ukrán ügyészség közölte: nincs semmilyen eljárás vagy gyanúsítás a korrupció-ellenes hivatal, a NABU vezetője ellen.

Ruszlán Kravcsenkó legfőbb ügyész jelentette be tegnap, miután külföldre menekült, hogy hivatali visszaélés és közokirat-hamisítás miatt vádat emelt Szimjon Krivonos NABU-vezér ellen.

Zelenszkij tegnap rendelettel menesztette Kravcsenkót posztjáról.

(Kyiv Independent)

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Ukrán légvédelmi jelentés

Megérkezett az ukrán haderő reggeli légvédelmi jelentése: 200 orosz drónt indított az ellenség Ukrajna ellen, ebből 187-et fogott el a légvédelem.

(UNN)

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Amerikai főtárgyaló: ha Ukrajna ezt meglépné, már vége lenne a háborúnak

Az Egyesült Államok elégedett azzal, ahogy a legutóbbi béketárgyalások alakultak, de továbbra is a területi kérdések hátráltatják az ukrajnai háború lezárásához vezető megegyezést – közölte Jared Kushner amerikai küldött egy konferencián.

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Amerikai főtárgyaló: ha Ukrajna ezt meglépné, már vége lenne a háborúnak
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Megsértették a NATO légterét - Tüzet nyitottak a szövetséges vadászgépek

Betört egy drón Litvánia légterébe, az eszközt a NATO vadászgépei lelőtték – jelenti az UNN.

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Megsértették a NATO légterét - Tüzet nyitottak a szövetséges vadászgépek
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Elkezdtek jönni a reggeli jelentések

Orosz és ukrán oldalról is elkezdtek jönni az éjjeli, hajnali harcokról szóló jelentések.

Az orosz haderő intenzív dróntámadást hajtott végre Kijev ellen - két városnegyedből jöttek hírek találatokról, egy benzinkút és egy raktár felrobbant.

Az ukrán haderő Taganrog városa ellen hajtott végre kombinált támadást, raktárak, lakóházak és gázvezetékek sérültek meg.

Moszkva közölte: Kijev támadásai miatt egy hét alatt 48 orosz állampolgár halt meg Oroszország területén.

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Váratlan tűzszünetet jelentett be Trump, hatalmas botrány robbant Ukrajnában - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt érhető el:

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Címlapkép forrása: Fermin Torrano/Anadolu via Getty Images

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