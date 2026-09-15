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Vereséget szenvedett Donald Trump elnök hatalmas választási terve
Globál

Vereséget szenvedett Donald Trump elnök hatalmas választási terve

MTI
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A konzervatív többségű amerikai legfelsőbb bíróság hétfőn elutasította a Donald Trump vezette kormányzat kérelmét, amelynek célja az volt, hogy a novemberi, döntő jelentőségű félidős választásokon már szigorúbban szabályozzák a levélben történő szavazást.

Egy rövid határozatban a bíróság hat konzervatív bírója közül négy, köztük John Roberts elnök elutasította a kormány kérelmét.

A legfelsőbb bíróságnak nem volt más választása, mint hogy helyes döntést hozzon"

- jelentette ki a szenátusi kisebbség vezetője, a demokrata Chuck Schumer. A politikus hangsúlyozta, "az a terv, amely megnehezítette volna a szavazást, nyilvánvalóan alkotmányellenes volt".

A befolyásos Amerikai Polgárjogi Unió (ACLU) nevű jogi szervezet a választások integritása és a demokrácia nagy győzelmeként üdvözölte a döntést.

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Ez a döntés azt jelenti, hogy mind az 50 állam továbbra is alkalmazhatja a jelenlegi szavazási eljárásait, amelyek évtizedek óta biztonságosnak, védettnek és megbízhatónak bizonyultak"

- tette hozzá a szervezet.

Gavin Newsom, Kalifornia demokrata párti kormányzója, akit két év múlva a Fehér Házba pályázó potenciális jelöltnek tartanak, szintén "a demokrácia, a jogállamiság és azoknak az amerikaiaknak a számára jó napnak" nevezte a döntést.

A tét hatalmas volt: a States United nevű szervezet adatai szerint 2024-ben az amerikai választók közel egyharmada levélben szavazott.

A mostani döntés kevesebb mint két hónappal a november 3-i választások előtt született.

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Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

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