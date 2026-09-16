16 extra kőolajszállítmányt vásárol az Orlen

Az Orlen szerdai közlése szerint a szállítmányok többek között Norvégiából, Nagy-Britanniából, Algériából, Kazahsztánból, Azerbajdzsánból és az amerikai kontinensről érkeznek. A lépés hátterében az áll, hogy szeptember 10-én egy támadás miatt leállt a szaúdi Kelet–Nyugat kőolajvezeték.

Az állami tulajdonú Saudi Aramco 2022 óta az Orlen legnagyobb beszállítója, a vállalat kőolajigényének mintegy 40 százalékát fedezi.

Piaci források szerint az Orlen a szeptemberi és októberi igények kielégítésére vásárol. A vállalat szerdán két új tendert is kiírt, amelyek keretében északi-tengeri, brazil, valamint guyanai nyersolajat keres.

Közleményében az Orlen hangsúlyozta, hogy a szükségletek fennmaradó részét többek között a norvég Equinorral augusztusban kötött megállapodás biztosítja. Ez a Sverdrup-mezőről származó nyersolajjal az Orlen igényeinek 25 százalékát fedezi. A cég hozzátette, hogy folyamatosan nyomon követi a nyersanyagpiaci helyzetet, és diverzifikált beszállítói portfólióval rendelkezik.

A lengyel energiaóriás az elmúlt években fokozatosan levált az orosz kőolajról, amely egy évtizeddel ezelőtt még a beszerzéseinek döntő hányadát adta.

Forrás: Reuters

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