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2 milliárd dolláros Trump-beruházást jelentettek be az orosz
Globál

2 milliárd dolláros Trump-beruházást jelentettek be az orosz "közel-külföldön" – 280 méteres felhőkarcoló épül

MTI
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Tbiliszi belvárosában kedden bemutatták a helyben építendő Trump Tower projektjét. A rendezvényt a helyi televíziók közvetítették.
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A 2 milliárd dolláros (636 milliárd forint) beruházás és a Tbiliszi központjában kialakítandó 600 ezer négyzetméternyi korszerű terület különleges gazdasági és turisztikai vonzerőt biztosítva új valóságot teremt az ország számára

- hangoztatta Irakli Kobahidze grúz miniszterelnök a Donald Trump amerikai elnök nevével fémjelzett projektről.

A kormányfő szerint

a projekt keretében a 62 emeletes, 280 méter magas toronyház építési munkálatait a tervek szerint 2031-ig befejeznék.

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A 2033-ig megépülő Downtown Tbilisi komplexum hat felhőkarcolóból fog állni, amelyeket a grúz főváros Szaburtalo kerületében található központi park területén húznának fel.

Az ünnepségen virtuálisan részt vett a The Trump Organization alelnöke, Donald Trump amerikai elnök fia, Eric Trump is.

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