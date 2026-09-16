26°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
A Kreml kétszer is célba vette Zelenszkij gépét? Megszólalt az elnök az incidensekről
Globál

A Kreml kétszer is célba vette Zelenszkij gépét? Megszólalt az elnök az incidensekről

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy kedden sugárzott interjúban arról beszélt, hogy orosz drónok nemrégiben kétszer is megsértették Moldova légterét, miközben elnöki gépével a kisinyovi repülőtéren tartózkodott külföldi úton - írja a Reuters.

Zelenszkij a CBS amerikai televíziós csatornának nyilatkozva elmondta, hogy

éppen Moldovában járt, amikor az incidensek történtek.

Moldovában volt az elnöki gépem, és ezért érte támadás a moldovai légteret. Lehet, hogy nem személyesen ellenem irányult

- fogalmazott az ukrán elnök, hozzátéve, hogy a hazafelé vezető úton, ismét Kisinyovot érintve ugyanez történt.

Még több Globál

Amerika élesítheti az oroszok elleni fegyverét, Ukrajna új titkos eszközt vetett be - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Lecsaptak "Magyar tűzmadarai": meghalt dróntámadásban Putyin frissen kitüntetett tábornoka

Kicsúszhat Teherán kezéből az irányítás: a lázadóknak saját céljaik lehetnek az olajhatalom megbénításával

A Reuters szerint az első, Zelenszkij által említett incidens szeptember 9-én történt, amikor Norvégiába tartott. A moldovai hatóságok drónriadó miatt lezárták az ország légterét, ami késleltette az ukrán elnöki gép felszállását. Aznap két orosz drón hatolt be Moldova légterébe, amelyek közül az egyik a fővárostól északra, egy mezőn landolt és tüzet okozott, míg a másik továbbrepült a NATO-tag Románia légterébe.

A második incidensről Zelenszkij korábban nem számolt be.

Bár nem egyértelmű, hogy a Kanadából hazafelé tartó ukrán elnök pontosan mikor haladt át ismét Moldován, a moldovai hatóságok szeptember 14-én, hétfőn jelentették, hogy délelőtt két drón lépett be az ország légterébe, egyenként mintegy tíz percre.

Vasárnap egy orosz drón eltalált egy személyvonatot az ukrán-lengyel határon, nem sokkal azután, hogy Boris Johnson volt brit miniszterelnök és más nyugati diplomaták is ugyanazon a vasútvonalan utaztak. Az incidensben senki sem sérült meg.

Kapcsolódó cikkünk

Karnyújtásnyira az orosz büntetőcsomag, Zelenszkij szerint ezért támadta Putyin a kis országot - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Fórum

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Részvény, állampapír, arany, bitcoin vagy ingatlan? Most dőlhet el, mivel lehet nagyot nyerni
Von der Leyen bejelentette, hogy Kanada az EU kvázi tagja lesz, Magyarországot pedig példaként állította a kontinens elé
Váratlan tűzszünetet jelentett be Trump, hatalmas botrány robbant Ukrajnában - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility