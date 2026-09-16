A Kreml kétszer is célba vette Zelenszkij gépét? Megszólalt az elnök az incidensekről

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy kedden sugárzott interjúban arról beszélt, hogy orosz drónok nemrégiben kétszer is megsértették Moldova légterét, miközben elnöki gépével a kisinyovi repülőtéren tartózkodott külföldi úton - írja a Reuters.

Zelenszkij a CBS amerikai televíziós csatornának nyilatkozva elmondta, hogy

éppen Moldovában járt, amikor az incidensek történtek.

Moldovában volt az elnöki gépem, és ezért érte támadás a moldovai légteret. Lehet, hogy nem személyesen ellenem irányult

- fogalmazott az ukrán elnök, hozzátéve, hogy a hazafelé vezető úton, ismét Kisinyovot érintve ugyanez történt.

A Reuters szerint az első, Zelenszkij által említett incidens szeptember 9-én történt, amikor Norvégiába tartott. A moldovai hatóságok drónriadó miatt lezárták az ország légterét, ami késleltette az ukrán elnöki gép felszállását. Aznap két orosz drón hatolt be Moldova légterébe, amelyek közül az egyik a fővárostól északra, egy mezőn landolt és tüzet okozott, míg a másik továbbrepült a NATO-tag Románia légterébe.

A második incidensről Zelenszkij korábban nem számolt be.

Bár nem egyértelmű, hogy a Kanadából hazafelé tartó ukrán elnök pontosan mikor haladt át ismét Moldován, a moldovai hatóságok szeptember 14-én, hétfőn jelentették, hogy délelőtt két drón lépett be az ország légterébe, egyenként mintegy tíz percre.

Vasárnap egy orosz drón eltalált egy személyvonatot az ukrán-lengyel határon, nem sokkal azután, hogy Boris Johnson volt brit miniszterelnök és más nyugati diplomaták is ugyanazon a vasútvonalan utaztak. Az incidensben senki sem sérült meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images