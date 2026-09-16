Áll a bál Amerikában: bezár a neves intézmény, miután nem véshették Trump nevét a homlokzatra

Donald Trump a Truth Social nevű közösségi felületén azt írta,
biztonsági célú javítások elvégzése miatt kell bezárni a Kennedy Centert.
Hozzátette: a felújítási munkálatokat, amelyekre a kongresszus 257 millió dollárt különített el, csak akkor lehet elvégezni, ha az intézmény igazgatótanácsa számára lehetővé teszik nevének visszahelyezését az épület homlokzatára.
A szövetségi bíróságok már kétszer döntöttek úgy, hogy a Kongresszus jóváhagyása nélkül nem nevezhető át a központ.
Mint Christopher Cooper kerületi szövetségi bíró a keddi ítélet kapcsán fogalmazott, sem Trump elnöknek, sem más valakinek nem lehet emléket állítani a Kennedy Center épületén a Kongresszus áldása nélkül.
Trumpot az igazgatótanács hozzá lojális tagjai tavaly választották meg a Kennedy Center elnökének. Az amerikai elnök maga is részt vett a grémium keddi online ülésén, és azt mondta a közösségi médiában, hogy 17 millió dollárt ad az intézményt támogató alapítványnak.
A beszámolók szerint az ülés egy pontján ingerült vita alakult ki Trump és Joyce Beatty ohiói demokrata képviselő között, utóbbi vezette azt a kampányt, amely azt célozta, hogy megakadályozzák Trump nevének beillesztését a Kennedy Center épületén olvasható feliratba. Egy neve elhallgatását kérő szemtanú szerint Beatty azt mondta Trumpnak, hogy az elnök súlyos károkat okoz, mire Trump "hozzá nem értőnek" nevezte a képviselőt, aki "mindent megakadályoz", mire válaszként az hangzott el, hogy éppen Trump az, aki az egész országot akadályozza.
Davis Ingle, a Fehér Ház szóvivője szerint az egész arról szól, hogy a
Trump-fóbiás demokraták, amilyen Joyce Beatty, mindent megtesznek annak ellenében, ami országunk nagyságát ünnepli, mert ők Amerikát teszik az utolsó helyre.
A Kennedy Center hívei időközben az épület esetleges lerombolásától tartanak, mivel az ország egyik legkiemelkedőbb kulturális intézményéről van szó, ahol évszázadok óta találkoznak elnökök, törvényhozók és hírességek, politikai ideológiáktól függetlenül, hogy mindazt ünnepeljék, ami az amerikai művészet és kultúra legjava. Szerintük erősen kétséges, szükség van-e egyáltalán felújítási munkálatokra, bár az épület nagycsarnokának mennyezete nemrég részben leszakadt.
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