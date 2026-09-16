17°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Áll a bál Amerikában: bezár a neves intézmény, miután nem véshették Trump nevét a homlokzatra
Globál

Áll a bál Amerikában: bezár a neves intézmény, miután nem véshették Trump nevét a homlokzatra

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Elkerülhetetlen felújítási munkálatokra hivatkozva bezárják a washingtoni Kennedy Centert. Az ikonikus kulturális központ Trump-párti igazgatótanácsa azután döntött így kedden, hogy egy amerikai szövetségi bíró megakadályozta az elnök nevének visszahelyezését az épületre.

Donald Trump a Truth Social nevű közösségi felületén azt írta,

biztonsági célú javítások elvégzése miatt kell bezárni a Kennedy Centert.

Hozzátette: a felújítási munkálatokat, amelyekre a kongresszus 257 millió dollárt különített el, csak akkor lehet elvégezni, ha az intézmény igazgatótanácsa számára lehetővé teszik nevének visszahelyezését az épület homlokzatára.

A szövetségi bíróságok már kétszer döntöttek úgy, hogy a Kongresszus jóváhagyása nélkül nem nevezhető át a központ.

Még több Globál

16 extra kőolajszállítmányt vásárol az Orlen

Hatalmas olajügylet van születőben - 30 milliárd hordó a tét

Megugró olajárak: kapacitáscsökkentés jöhet a közkedvelt légitársaságnál

Mint Christopher Cooper kerületi szövetségi bíró a keddi ítélet kapcsán fogalmazott, sem Trump elnöknek, sem más valakinek nem lehet emléket állítani a Kennedy Center épületén a Kongresszus áldása nélkül.

Trumpot az igazgatótanács hozzá lojális tagjai tavaly választották meg a Kennedy Center elnökének. Az amerikai elnök maga is részt vett a grémium keddi online ülésén, és azt mondta a közösségi médiában, hogy 17 millió dollárt ad az intézményt támogató alapítványnak.

A beszámolók szerint az ülés egy pontján ingerült vita alakult ki Trump és Joyce Beatty ohiói demokrata képviselő között, utóbbi vezette azt a kampányt, amely azt célozta, hogy megakadályozzák Trump nevének beillesztését a Kennedy Center épületén olvasható feliratba. Egy neve elhallgatását kérő szemtanú szerint Beatty azt mondta Trumpnak, hogy az elnök súlyos károkat okoz, mire Trump "hozzá nem értőnek" nevezte a képviselőt, aki "mindent megakadályoz", mire válaszként az hangzott el, hogy éppen Trump az, aki az egész országot akadályozza.

Davis Ingle, a Fehér Ház szóvivője szerint az egész arról szól, hogy a

Trump-fóbiás demokraták, amilyen Joyce Beatty, mindent megtesznek annak ellenében, ami országunk nagyságát ünnepli, mert ők Amerikát teszik az utolsó helyre.

A Kennedy Center hívei időközben az épület esetleges lerombolásától tartanak, mivel az ország egyik legkiemelkedőbb kulturális intézményéről van szó, ahol évszázadok óta találkoznak elnökök, törvényhozók és hírességek, politikai ideológiáktól függetlenül, hogy mindazt ünnepeljék, ami az amerikai művészet és kultúra legjava. Szerintük erősen kétséges, szükség van-e egyáltalán felújítási munkálatokra, bár az épület nagycsarnokának mennyezete nemrég részben leszakadt.

Kapcsolódó cikkünk

Veszélybe került az ikonikus amerikai épület: lebontás fenyegeti a Trump körüli vita miatt

Durván kiverte a biztosítékot Trump variálása: egyik napról a másikra építhetik át a több milliárd dolláros repülőgép-hordozót

Átlátszó trükkel játszanák ki a bírói tiltást Trumpék: mégis ott viríthat az elnök neve Kennedy mellett

Váratlan bírósági pofon Trumpnak: kimondták, hogy az elnök csak egy ideiglenes bérlő a Fehér Házban

Alig került fel, de máris eltávolították Donald Trump nevét a Kennedy Központról

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Amerika élesítheti az oroszok elleni fegyverét, Ukrajna új titkos eszközt vetett be - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Tisza-kormány: eltörlik a kamarai tagdíjat, gyökeres változások jönnek az egészségügyben
Összeütköztek a hadihajók, egymásnak feszültek a nukleáris hatalmak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility