Amerika élesítheti az oroszok elleni fegyverét, Ukrajna új titkos eszközt vetett be - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Fehéroroszország szerdán újabb politikai foglyoknak adott kegyelmet azt követően, hogy előző nap Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezető tárgyalt John Coale-lal, az amerikai elnök fehéroroszországi különmegbízottjával - számolt be a Vjaszna helyi emberi jogi szervezet.

A fehérorosz állami hírügynökség, a Belta idézte Coale szavait arról, hogy a megbeszélésen a két fél ideiglenes megállapodásra jutott. Elmondása szerint Fehéroroszország 25 embert enged szabadon, az Egyesült Államok pedig felold két fehérorosz vállalatra kiszabott szankciókat.

A Vjaszna szerint egyes foglyok hozzátartozóit arról tájékoztatták, hogy szerda reggel mehetnek szeretteikért a büntetőtelepekre.

Az Egyesült Államok tavaly kezdett tárgyalásokat Lukasenkával arról, hogy a politikai foglyok szabadon bocsátásáért cserébe enyhíti a Fehéroroszországra kiszabott szankciókat.

(MTI)