Amerika élesítheti az oroszok elleni fegyverét, Ukrajna új titkos eszközt vetett be - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Lecsaptak "Magyar tűzmadarai": meghalt dróntámadásban Putyin frissen kitüntetett tábornoka
Ukrán dróncsapásban életét vesztette Anton Grunyisz orosz vezérőrnagy, a 4. önálló gárda gépesített lövészdandár parancsnoka Donyeck megye orosz ellenőrzésű területén - erősítette meg szerdán az ukrán drónerők kárpátaljai származású parancsnoka a Kyiv Independent szerint.
Újabb foglyok szabadulnak Belaruszban az amerikai szankciók enyhítéséért cserébe
Fehéroroszország szerdán újabb politikai foglyoknak adott kegyelmet azt követően, hogy előző nap Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezető tárgyalt John Coale-lal, az amerikai elnök fehéroroszországi különmegbízottjával - számolt be a Vjaszna helyi emberi jogi szervezet.
A fehérorosz állami hírügynökség, a Belta idézte Coale szavait arról, hogy a megbeszélésen a két fél ideiglenes megállapodásra jutott. Elmondása szerint Fehéroroszország 25 embert enged szabadon, az Egyesült Államok pedig felold két fehérorosz vállalatra kiszabott szankciókat.
A Vjaszna szerint egyes foglyok hozzátartozóit arról tájékoztatták, hogy szerda reggel mehetnek szeretteikért a büntetőtelepekre.
Az Egyesült Államok tavaly kezdett tárgyalásokat Lukasenkával arról, hogy a politikai foglyok szabadon bocsátásáért cserébe enyhíti a Fehéroroszországra kiszabott szankciókat.
(MTI)
Kiderült: orosz oligarcha fizethette Donald Trump fiának a luxusesküvőjét, vizsgálat indul
Az amerikai képviselőház demokrata tagjai vizsgálatot indítottak, miután kiderült, hogy egy orosz oligarcha több százezer dollárt fizethetett Donald Trump Jr. bahamai mennyegzőjéért - írja az Ukrajinszka Pravda.
Nagy a baj a benzinkutakon: 30 literes vásárlási limitet vezetnek be Szentpétervár környékén
A Szentpétervár környéki Leningrádi területen a napokban egységes üzemanyag-vásárlási limitet vezetnek be, így tankolásonként legfeljebb 30 liter benzint lehet vételezni. A kisebb, független benzinkutak mintegy ötöde már bezárt, mivel nem tudott elegendő mennyiséget beszerezni a tőzsdéről - tudósított a Meduza.
Von der Leyen: az ukránok a mi szabadságunkért és önrendelkezésünkért is harcolnak
Erősebb, függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban képes megvédeni magát, és "ez az az Európa, melyre büszkék lehetünk" - jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban szerdán az MTI tudósítása alapján.
Az Európai Parlament plenáris ülésének keretében Ursula von der Leyen az Európai Unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az EU jelenleg "nyíltan ellenséges világgal" néz szembe. Területi alapú agresszív háború dúl a kontinensen, Európa közelében pedig újabb konfliktusok törtek ki.
A Portfolio von der Leyen beszédét a helyszínről tudósította, ezt itt olvashatják vissza:
Kijöttek a számok: durván megrengették az ukrán dróntámadások az orosz dízelipart
Oroszország hat legnagyobb dízeltermelő finomítója közül három leállította vagy jelentősen visszafogta a termelést szeptemberben az ukrán dróncsapások miatt, súlyosbítva az orosz üzemanyaghiányt - írja a Kyiv Independent.
Orosz-kanadai tudóst ítéltek el hazaárulásért
Hazaárulás címén hétévi fegyházra ítélte Nyikolaj Zjuzev orosz-kanadai kettős állampolgárságú tudóst az oroszországi Komi Köztársaság legfelsőbb bírósága - közölte orosz a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).
Az FSZB szerint Zjuzev 2022 februárjában kidolgozott egy olyan projektet, "amely az Oroszországi Föderáció szuverenitása és területi integritása ellen irányult" és megkezdte ennek megvalósítását. Az elítélt információkat gyűjtött Oroszországban nemkívánatosnak minősített külföldi szervezetek számára.
"A terv 12 területen irányzott elő tevékenységeket, a többi között az Oroszországi Föderáció kis népcsoportjai nemzeti felszabadítási mozgalmi vezetőinek külföldön történő kiképzését, szélsőséges anyagok terjesztését, valamint információk gyűjtését és elemzését az Európai Unió állami szerveinek és elemzőközpontjainak megbízásából" - közölte a szolgálat.
Az FSZB által kiadott tájékoztatás értelmében Zjuzev több mint kétmillió eurót kapott 12 nemkívánatos külföldi szervezettől, egyebek között a német Hanns Seidel Alapítványtól és a Német Nemzetközi és Biztonságpolitikai Intézettől, a csehországi Prágai Civil Társadalom Fejlesztési Központtól, a Svéd Intézettől, a francia IREX Europe civil szervezettől, valamint a brit Chatham House-tól és a Fekete-tengeri Regionális Együttműködési Alaptól.
Nyilvános források szerint Nyikolaj Zjuzev orosz filológus, filozófus és tudománytörténész, aki Oroszországban és Kanadában tanított. Az FSZB szerint bűnösségét teljes mértékben elismerte.
(MTI)
Mikrobuszt ért támadás Nikopolnál, többen meghaltak
Orosz dróncsapás ért szerdán egy utasokkal teli buszt Délkelet-Ukrajnában, öten meghaltak, legalább heten megsebesültek. A támadás a Dnyipropetrovszki régióban, Nikopol térségében történt - közölte Olekszandr Hanzsa kormányzó a Telegramon.
Nikopol a Dnyipro folyó partján, az orosz megszállás alatt álló területektől mindössze néhány kilométerre fekszik, így a várost rendszeresen érik orosz csapások. Mikola Lukasuk, a Dnyipropetrovszki Területi Tanács elnöke szerint az orosz erők egy olyan mikrobuszt vettek célba, amely a szokásos útvonalán szállított civileket.
Orosz részről egyelőre nem reagáltak a támadásra. A 2022 óta tartó háborúban mind Ukrajna, mind Oroszország tagadja, hogy szándékosan támadna civil célpontokat.
(Reuters)
Lezárták a légteret két lengyel reptérnél
Rövid időre ismét leállították a forgalmat szerda reggel a lengyelországi Lublin és Rzeszów repülőterén a lengyel légierő műveletei miatt - közölte az X-en a lengyel légi közlekedési hatóság (PANSA).
A repülőterek működése csaknem egy órát szünetelt.
A lengyel hadsereg tájékoztatása szerint a légierő preventív jellegű műveleteket hajtott végre az Ukrajna elleni orosz rakétacsapásokkal összefüggésben. A lengyel fegyveres erők műveleti központja szerda reggel közölte: nem történt légtérsértés.
A lengyel kormány biztonsági központja szerda hajnalban sms-ben figyelmeztette a kelet-lengyelországi Lublini vajdaság és a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai vajdaság több járásának lakosságát légitámadás lehetséges veszélyére. A riasztást még a reggeli órákban visszavonták.
(MTI)
Katonai járműgyártót támadott Moszkva
Dróncsapást mért az orosz hadsereg az éjjel egy kijevi, katonai járműveket gyártó vállalatra és az Odessza megyei Csornomorszk kikötőjében egy katonai célú rakománnyal érkezett hajóra - közölte szerda reggel a moszkvai védelmi minisztérium.
A határmenti Belgorod megye Krasznaja Luga településén pilóta nélküli repülőszerkezet mért csapást egy személyautóra, a benne ülő két férfi megsebesült.
(MTI)
Jelentett Kijev is
Az ukrán légierő jelentése szerint az orosz haderő 80 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra.
Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 63 drónt sikerült megsemmisítenie, hét helyszínen találatokat rögzítettek, két esetben pedig roncsok lezuhanását jegyezték fel.
(MTI)
Orosz jelentés
A moszkvai védelmi tárca szerint az orosz légvédelem az éjjel 71 ukrán drónt lőtt le hét régió és a Fekete-tenger felett.
(MTI)
A Kreml kétszer is célba vette Zelenszkij gépét? Megszólalt az elnök az incidensekről
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy kedden sugárzott interjúban arról beszélt, hogy orosz drónok nemrégiben kétszer is megsértették Moldova légterét, miközben elnöki gépével a kisinyovi repülőtéren tartózkodott külföldi úton - írja a Reuters.
Raktárépület gyulladt ki Kijevben
Az ukrán főváros Szvjatosinszkij kerületében egy raktárépületet ért találat szerdára virradóra, a helyszínen tűz ütött ki - közölte a kijevi katonai közigazgatás a Telegramon.
Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere azt írta a Telegramon, hogy egy ember megsebesült annak következtében, hogy egy orosz drón roncsai hullottak a raktárra.
Dróncsapás érte a Kijev és Mikolajiv között közlekedő vonatot, de a becsapódás előtt az utasok és a vasutasok is elhagyták a szerelvényt, így a támadásban senki sem sebesült meg - tette közzé az Ukrzaliznicja állami vasúttársaság sajtószolgálata.
(MTI)
Ukrajna új titkos fegyvert vetett be a fronton: saját fejlesztésű eszközzel semmisítettek meg egy Sahed drónt
Ukrajna sikeresen tesztelt egy új, saját fejlesztésű fegyvert a drónok elfogására – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kedd esti videóüzenetében.
Robbanóanyaggal megrakott drónt észleltek a NATO egén: lelőtték a Eurofighter vadászgépek
Robbanóanyaggal volt felszerelve az a drón, amelyet a NATO vadászgépei hétfő éjjel lelőttek Litvánia felett - közölte Robertas Kaunas litván védelmi miniszter kedden a Facebook-oldalán.
Itt a háború következő fordulópontja: minden eddiginél durvább erőpróba vár Ukrajnára
A Portfolio külpolitkai podcastje, a Global Insight tegnapi adásában Bendarszevszkij Antonnal elemeztük az orosz-ukrán háború legutóbbi fordulatait.
Az adást az alábbi linken nézhetik vissza:
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