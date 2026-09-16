Amit itthon betiltottak, azt most engedélyezte Görögország: zöld utat kapott az erkélynapelem

A tárca szerint az új keret egyszerűbbé és rugalmasabbá teszi a saját fogyasztást, egyszerűsíti az eljárásokat és bővíti a fogyasztói részvétel lehetőségeit. A szabályozás egy nyári társadalmi egyeztetés után született meg.

Görögországban ez az első alkalom, hogy engedélyezik a 800 wattig terjedő, konnektoros napelemes rendszereket – ezeket nevezik balkon- vagy erkélynapelemnek –, valamint az olyan akkumulátorokat is, amelyek nem kapcsolódnak megújuló energiaforráshoz.

Van egy fontos kikötés: ezek a rendszerek kizárólag saját fogyasztásra használhatók, a hálózatba nem táplálhatnak vissza áramot.

A minisztérium szerint viszont dinamikus árazású tarifákkal kombinálva így is pénzt spórolnak, mert a fogyasztó az olcsóbb időszakokban tárolhatja el a hálózatból vett energiát, és a drágább órákban használhatja fel.

A konnektoros napelemeket csak okosmérővel együtt lehet telepíteni, hogy a helyi elosztói engedélyes távolról felügyelni tudja őket. Emellett meg kell felelniük a hálózat és a többi elektromos berendezés védelmét szolgáló biztonsági előírásoknak, amelyeket az elosztónak október 31-ig kell közzétennie a honlapján. A telepítőknek nyilatkozatot kell aláírniuk arról, hogy a rendszer megfelel az előírásoknak.

Bár az erkélynapelemek nem táplálhatnak vissza, az elosztó kijelölheti azokat a hálózati szakaszokat, ahol a korlátozott befogadóképesség miatt nem csatlakoztatható több ilyen rendszer, és ott megtilthatja a csatlakozást.

Magyarországon mindeközben 2025 januárja óta tilos erkélyre napelemet szerelni, sem önálló tartószerkezeten, sem az erkély szerkezetébe építve.

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