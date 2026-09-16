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Az iszlám legszentebb városát fenyegették közvetlenül a lázadók? Drónt lőtt le a térségbeli nagyhatalom
Globál

Az iszlám legszentebb városát fenyegették közvetlenül a lázadók? Drónt lőtt le a térségbeli nagyhatalom

MTI
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Mekka felé tartó harci drónt fogott el és semmisített meg a szaúd-arábiai légvédelem, a pilóta nélküli repülőgépet az Irán támogatását élvező jemeni húszi lázadók indították az iszlám fő zarándokhelye ellen - jelentette be a szaúdiak vezette, húsziellenes koalíció szerdán. A jemeni lázadók tagadták a támadást.

A koalíció fogalmazása szerint

a kedden indított drónt a szent város tiltott légterében, Mekkától délre fogták el.

Turki al-Máliki szóvivő szerint a húszik és szövetségeseik "kétségbeesett kísérleteket" tesznek arra, hogy aláássák a biztonságot és a stabilitást a térségben, és veszélybe sodorják a Mekkában tartózkodókat is.

Hazm al-Asszad húszi tisztviselő az X közösségi oldalon hazugságnak minősítette a közlést.

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Hozzátette, hogy a szaúdiak nem először élnek ezzel az eszközzel,

és már nem tévesztenek meg senkit.

Az Iszlám Együttműködés Szervezete viszont azonnal elítélte a támadást, amely meglátása szerint

megszentségteleníti a szent helyeket, és világszerte sérti a muszlimok vallásos érzelmeit.

Az Egyesült Államok kormányzata friss közleményében azt tanácsolta az amerikai állampolgároknak, hogy ne utazzanak Szaúd-Arábiába Irán és a húszik amerikai érdekeltségek elleni támadásai miatt.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/-

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