Bejelentette Szanaá: lelőttek egy F-15-ös vadászgépet egy saját készítésű fegyverrel

Lelőtt a Jemen jelentős részét uraló Anszár Allah (húszi) mozgalom egy szaúdi F-15-ös vadászbombázót – írja több közel-keleti lap az iszlamista szervezet bejelentésére hivatkozva.

A húszik – magukat jemeni haderő névvel illetve – bejelentették, hogy

lelőttek egy szaúdi F-15-ös vadászbombázót, miközben az Jemen területe ellen hajtott végre katonai akciót.

Az akciót állításuk szerint egy saját fejlesztésű légiharc-rakétával hajtották végre, Marib tartomány fölött. Azt nem közölték, a fegyvert milyen platformról indították.

A fővárost, Szanaát is uraló lázadók azt állítják: Szaúd-Arábia rövid időn belül 450 légicsapást hajtott végre Jemen területén.

Az iszlamista mozgalom nem mutatott be bizonyítékot az F-15-ös lelövéséről.

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