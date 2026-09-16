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Beomlott egy aranybánya, legalább hatvanan meghaltak
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Beomlott egy aranybánya, legalább hatvanan meghaltak

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Legalább hatvan ember életét vesztette egy aranybánya beomlásában Szudán Nyugat-Kordofán államában, a mentési munkálatok azonban napokkal a tragédia után sem indultak el érdemben. Az instabil, homokos talajban a helyiek kezdetleges eszközökkel próbálják elérni a beszorult bányászokat.

Legalább hatvan ember vesztette életét egy aranybánya beomlásában Szudán Nyugat-Kordofán államában,

a mentési munkálatok azonban napokkal a tragédia után sem indultak el érdemben - írta a Mining.

A katasztrófa vasárnap következett be az al-Nuhudtól északnyugatra fekvő Fúdzsa térségében, az al-Zara bányánál, ahol egymás mellett húzódó aknák sorozata omlott be. A Kordofan Observatory megfigyelőcsoport szerdai közlése szerint több mint hetven kisüzemi bányász halt meg vagy tűnt el. Kedden este egy túlélő jutott a felszínre, aki arról számolt be, hogy a föld alatt még élnek bányászok, ami még sürgetőbbé tette a mentést.

Szerdáig nem érkeztek szakképzett mentőcsapatok a helyszínre. Az instabil, homokos talaj rendkívül megnehezíti a helyiek erőfeszítéseit, akik kezdetleges eszközökkel próbálják elérni a beszorult bányászokat, és kihozni a holttesteket. Helyi források szerint a távoli helyszínen a biztonsági előírások és a mentőfelszerelések teljes hiánya magyarázza a tragédia súlyosságát.

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Szudán Afrika egyik legnagyobb aranykitermelője, ahol a nemesfém túlnyomó részét kisüzemi módszerekkel bányásszák.

A halálos kimenetelű bányabalesetek rendszeresek, 2021-ben legalább 32, 2023-ban pedig 14 bányász vesztette életét hasonló omlásokban. A kitermelt arany jelentős részét csempészútvonalakon juttatják ki az országból.

Az arany a 2023 óta tartó polgárháborúban is kulcsszerepet játszik. Nyugat-Kordofánt a félkatonai Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) ellenőrzik, amelyek fontos bevételi forrásként tekintenek az aranybányászatra. Az Európai Unió ezért júliusban szigorította a Szudánnal szembeni szankciókat, így megtiltotta a július 15. után exportált szudáni arany vásárlását, behozatalát és átadását. Múlt héten a korlátozásokat kiterjesztették a higany és a nátrium-cianid Szudánba irányuló szállítására is, beleértve az ehhez kapcsolódó technikai segítségnyújtást, közvetítői tevékenységet és pénzügyi szolgáltatásokat. Az EU közleménye szerint az intézkedések célja, hogy elvágják a konfliktust finanszírozó forrásokat mind az RSF, mind a szudáni fegyveres erők oldalán.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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