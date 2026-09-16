Döbbenetes jóslat érkezett: tíz éven belül 900 milliárd AI-ügynök tevékenykedhet majd a világban

A kínai technológiai és távközlési óriásvállalat a szerdán közzétett, "Intelligent World 2035" című jelentésében azt prognosztizálja, hogy az AI-tokenek – azaz a modellek által feldolgozott és generált információs egységek – éves felhasználása az elkövetkező évtizedben drámaian megnő. Ez a kutatás szerint azzal magyarázható, hogy az ágensek folyamatosan érzékelik környezetüket, következtetéseket vonnak le, döntéseket hoznak, és külső eszközöket hívnak meg.
A tanulmány egy korábbi Huawei-előrejelzésre épít, amely szerint 2035-re akár 900 milliárd AI-ügynök is aktívvá válhat világszerte, ami nagyjából százszorosa az akkorra várható emberi népességnek. A vállalat
az autonóm ágensek biztonságát és adatvédelmét azon tíz kulcstechnológia közé sorolja, amelyek nélkülözhetetlenek lesznek e jövőkép megvalósításához.
Ez a megközelítés markánsan eltér az Egyesült Államokban tapasztalható óvatosabb álláspontoktól. Ahogy azt a Portfolio-n is szorosan követjük, az elmúlt időszakban felerősödtek a vezető amerikai AI-kutatók és cégvezetők körében azon hangok, amelyek a fejlesztések lassítását szorgalmazzák, miután több incidens is történt a kontrollálatlanná váló ágensek miatt, emellett szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az önállóan hardvert kezelő és erőforrásokat gyűjtő rendszerek ellenőrizhetetlenné válhatnak.
A Huawei jelentése nem tartalmaz ilyen felhívást, ehelyett abból indul ki, hogy az ügynökök képességei és elterjedtsége rohamosan bővülni fog.
Ez a szemléletbeli eltérés egy mélyebb törésvonalat tükröz. Míg az amerikai technológiai szektor egy része a legfejlettebb képességek összehangolt korlátozásáról folytat vitát, addig Kína a mesterséges intelligencia alkalmazásának felgyorsítására törekszik a gazdaság egészében, miközben a felmerülő kockázatok kezelésére műszaki szabványokat alakít ki.
A Huawei már konkrét lépéseket is tett az ágensalapú biztonság terén. Áprilisban indította el autonóm biztonsági üzemeltetési platformját, amely érzékelő és végrehajtó ágensekkel észleli, valamint hárítja a kiberfenyegetéseket, emellett javaslatokat publikált a vállalati AI-rendszerek védelmét szolgáló tűzfalakra is. Kuo Ping, a Huawei felügyelőbizottságának elnöke egy belső közleményben a mesterséges intelligenciát a vállalat "legnagyobb lehetőségének" nevezte, és kijelentette, hogy céljuk szerint számítási infrastruktúrájukkal Kína Nvidiájává kívánnak válni.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Trump azonnal betámadta a Fed kamatemelését
Fordulatot követel.
Így vizsgázott az önvezető Tesla esőben Budapesten: az amerikai diplomata is kipróbálta a jövő technológiáját
Tanács Zoltán miniszter is jelen volt.
Rendkívüli figyelmeztetést adtak ki a Balatonon: ha most hibázik a tulajdonos, teljesen magára marad a bajban
Kongatják a vészharangot a kikötőkben.
Fordulat az AKKO Investnél: veszteségből nyereségbe váltott a cég
Itt vannak az első félév számai.
Támadás érte a Revolutot, váltságdíjat követelnek a hackerek
Bizalmas adatokat értékesíthetnek.
A pénzkeresés alkímiája– díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Magyar Péter közölte: odacsapnak a milliárdos oligarcháknak, átalakítják a trafikrendszert
Biciklizés közben ismertette a kormányülés szerdai programját.
16 extra kőolajszállítmányt vásárol az Orlen
Leállt a szaúdi Kelet–Nyugat kőolajvezeték.
Elfogadták az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalára vonatkozó törvényt
Az Országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjava
Top 10 osztalék részvény - 2026. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 729 cég sze
A lakáspiacon még mindig velünk él a rendszerváltás
Saját lakásban élni nem feltétlenül a jólét jele - Kelet-Közép-Európában sokkal inkább történelmi örökség. Miközben az uniós lakosság közel harmada bérel, Magyarországon csak minden
Követett részvények - 2026. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Hiába az uniós vám, taroltak a külföldi webshopok Magyarországon
Megállíthatatlannak tűnik a nemzetközi online webáruházak térnyerése Magyarországon az MNB ma reggeli számai szerint. A PwC adatai arra is rámutatnak, hogy a fogyasztók és a piac is gyorsan al
Megszorítás vagy modernizáció - az euró ára a felzárkózás lehet
Az euró bevezetése stabilabb pályára állíthatná Magyarországot, és szorosabban a Nyugathoz köthetné az országot. De mi történik, ha az ehhez szükséges költségvetési szigor miatt tovább.
Bizalmi vagyonkezelés a NAV kereszttüzében
A bizalmi vagyonkezelés (BVK) és a vagyonkezelő alapítvány (VKA) napjainkban egyre népszerűbb vagyontervezési eszközök. A vagyonkezelési struktúrákban kezelt vagyon jelentős - óvatos b
Nem lehet mindenkinek adni - de akkor kitől vegyen el a kormány?
A Tisza-kormány 7,5 százalékos hiányt örökölt, miközben egymást érik a béremelési igények, a választási ígéretek és az évtizedek óta halogatott állami beruházások. Meddig lehet várn
Juharlevél az uniós zászlón? Meghúzta az EU a váratlant
Többszörös lépéskényszerben Brüsszel.
Üres frázisokkal nem lehet megvédeni Európát – Ítéletet mond Putyinról a sínylődő hátország
Itt a háború következő fordulópontja.
Vége lehet a három éves átoknak, de már gyűlnek a sötét felhők az ipar felett
Még nem biztos, hogy fellélegezhetünk.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.