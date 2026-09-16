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Döbbenetes jóslat érkezett: tíz éven belül 900 milliárd AI-ügynök tevékenykedhet majd a világban
Globál

Döbbenetes jóslat érkezett: tíz éven belül 900 milliárd AI-ügynök tevékenykedhet majd a világban

Portfolio
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A Huawei becslése szerint 2035-re az autonóm mesterségesintelligencia-ágensek adják majd a globális AI-tokenfogyasztás több mint 90 százalékát, ami hatalmas számításikapacitás-bővítést és új biztonsági megoldásokat követel meg. A kínai óriásvállalat prognózisai szerint 2035-re akár 900 milliárd aktív AI-ügynök is tevékenykedhet majd világszertem ami akkor nagyjából a százszoroság jelentheti majd a Föld lakosságának.

A kínai technológiai és távközlési óriásvállalat a szerdán közzétett, "Intelligent World 2035" című jelentésében azt prognosztizálja, hogy az AI-tokenek – azaz a modellek által feldolgozott és generált információs egységek – éves felhasználása az elkövetkező évtizedben drámaian megnő. Ez a kutatás szerint azzal magyarázható, hogy az ágensek folyamatosan érzékelik környezetüket, következtetéseket vonnak le, döntéseket hoznak, és külső eszközöket hívnak meg.

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A tanulmány egy korábbi Huawei-előrejelzésre épít, amely szerint 2035-re akár 900 milliárd AI-ügynök is aktívvá válhat világszerte, ami nagyjából százszorosa az akkorra várható emberi népességnek. A vállalat

az autonóm ágensek biztonságát és adatvédelmét azon tíz kulcstechnológia közé sorolja, amelyek nélkülözhetetlenek lesznek e jövőkép megvalósításához.

Ez a megközelítés markánsan eltér az Egyesült Államokban tapasztalható óvatosabb álláspontoktól. Ahogy azt a Portfolio-n is szorosan követjük, az elmúlt időszakban felerősödtek a vezető amerikai AI-kutatók és cégvezetők körében azon hangok, amelyek a fejlesztések lassítását szorgalmazzák, miután több incidens is történt a kontrollálatlanná váló ágensek miatt, emellett szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az önállóan hardvert kezelő és erőforrásokat gyűjtő rendszerek ellenőrizhetetlenné válhatnak.

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A Huawei jelentése nem tartalmaz ilyen felhívást, ehelyett abból indul ki, hogy az ügynökök képességei és elterjedtsége rohamosan bővülni fog.

Ez a szemléletbeli eltérés egy mélyebb törésvonalat tükröz. Míg az amerikai technológiai szektor egy része a legfejlettebb képességek összehangolt korlátozásáról folytat vitát, addig Kína a mesterséges intelligencia alkalmazásának felgyorsítására törekszik a gazdaság egészében, miközben a felmerülő kockázatok kezelésére műszaki szabványokat alakít ki.

A Huawei már konkrét lépéseket is tett az ágensalapú biztonság terén. Áprilisban indította el autonóm biztonsági üzemeltetési platformját, amely érzékelő és végrehajtó ágensekkel észleli, valamint hárítja a kiberfenyegetéseket, emellett javaslatokat publikált a vállalati AI-rendszerek védelmét szolgáló tűzfalakra is. Kuo Ping, a Huawei felügyelőbizottságának elnöke egy belső közleményben a mesterséges intelligenciát a vállalat "legnagyobb lehetőségének" nevezte, és kijelentette, hogy céljuk szerint számítási infrastruktúrájukkal Kína Nvidiájává kívánnak válni.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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