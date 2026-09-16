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Egyre többen álltak a sarkukra még Trump pártjából is: le kell zárni a háborút!
Globál

Egyre többen álltak a sarkukra még Trump pártjából is: le kell zárni a háborút!

MTI
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Portfolio
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Harmadik alkalommal szavazta meg az amerikai képviselőház helyi idő szerint kedden, hogy kössék kongresszusi jóváhagyáshoz az Irán elleni katonai műveleteket, és zárják le a háborút.

A 220-204 arányban megszavazott határozat hasonlít a képviselőház korábbi, nyári erőfeszítéseihez, amelyekkel Donald Trump amerikai elnök háborús döntési hatáskörét igyekeztek korlátozni.

Bár ezúttal még több republikánus képviselő csatlakozott a demokrata párti törvényhozókhoz, a jogszabály várhatóan továbbra is csak szimbolikus értékű marad,

és még ha az elnök asztalára is kerülne aláírásra, azt Trump nagy valószínűséggel megvétózza.

A szenátus májusban szavazott az elnök háborús jogköreinek korlátozásáról, de a tervezetet a többség nem támogatta.

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Emlékeznek még, amikor Donald Trump azt mondta, hogy ez a háború csak néhány hétig fog tartani?

- tette fel a kérdést az indítványt benyújtó Seth Moulton demokrata képviselő, aki szerint itt az ideje, hogy a Kongresszus az alkotmánynak megfelelően tegye a dolgát,

ahelyett, hogy alárendelődnénk egy újabb háborús uszító kormányzatnak.

A republikánus Brian Mast, a képviselőház külügyi bizottságának elnöke viszont az AP tudósítása alapján kijelentette, hogy Trump szakadatlanul ellenzi az "örökké tartó háborúkat", és épp ezért vet véget az irániak ellenségeskedésének a háborúval.

Folyamatos fenyegetést jelentenek az Egyesült Államokra. Elég volt

- mondta Mast.

Az iráni konfliktus központi szerepet játszik a közelgő félidős választás előtti kampányban.

Az Egyesült Államok február 28-án indított légicsapásokat Irán ellen, és a felek közötti tűzszünet ellenére a konfliktus azóta is időről időre újra fellángol. A válság fennakadást okoz a Hormuzi-szoroson keresztüli olajszállítmányokban, emiatt az Egyesült Államokban emelkedtek az üzemanyagárak.

A Kongresszus költségvetési irodája kedden azt közölte, hogy

a háború augusztus 1-jéig több mint 38 milliárd dollárba került,

és a várakozások szerint – a harcok intenzitásától függően – havonta további 2-3 milliárd dollárt fog még felemészteni. A hivatal előrejelzése szerint az infláció 0,5 százalékponttal magasabb lesz 2027-re az iráni válság miatt.

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