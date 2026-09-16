Hatalmas olajügylet van születőben - 30 milliárd hordó a tét

Szándéknyilatkozatot írt alá a venezuelai állami olajvállalattal egy hatalmas kőolajmező fejlesztéséről az Oklahoma City-i székhelyű Continental Resources,

a világ egyik legnagyobb magántulajdonú szénhidrogén-termelője - számolt be a CNBC.

A cég közlése szerint a Continental az Orinoco-övezetben található, mintegy 126 ezer hektáros területet fejleszti és üzemelteti majd, amelynek becsült készlete eléri a 30 milliárd hordót. A Petróleos de Venezuela S.A.-val (PDVSA) kötött szándéknyilatkozatot a vállalat a következő hetekben végleges, hosszú távú szerződéssé kívánja formálni.

A megállapodás mind a Continental, mind Venezuela számára kiemelkedő jelentőségű, hiszen az amerikai magánvállalat ezzel komoly pozíciót szerezhet a dél-amerikai ország óriási olajkészleteiben, Venezuela pedig a külföldi tőke és technológia bevonásával élénkítheti a korábban visszaeső kőolajkitermelését.

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