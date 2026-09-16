Kaja Kallas bemondta, mi az ukrajnai béke egyetlen akadálya

Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő az Európai Parlament strasbourgi vitáján leszögezte: a béke egyetlen akadálya Oroszország, nem Ukrajna. Kallas szerint Putyin az energiainfrastruktúra és az élelmiszer-ellátási láncok támadásával próbálja térdre kényszeríteni Ukrajnát és éhínséget előidézni világszerte. A főképviselő hangsúlyozta, hogy az EU továbbra is erőteljes nyomást gyakorol Oroszországra szankciókkal, amelyek ezermilliárd eurótól fosztják meg az orosz gazdaságot, miközben folytatja Ukrajna katonai és humanitárius támogatását. Kallas egyúttal a diplomáciai erőfeszítések folytatása mellett is elkötelezte magát a háború befejezése érdekében.

Az Európai Parlamentben is vannak olyanok, akik Ukrajnát tekintik a béke akadályának, nyissák fel a szemüket: a béke egyetlen akadálya Oroszország

- jelentette ki Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő szerdán Strasbourgban.

Az Európai Parlament plenáris ülésének az Ukrajna számára nyújtott uniós támogatásról tartott vitáján Kallas azon véleményének adott hangot, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök az egész világon akar éhínséget előidézni azzal, hogy a logisztikai infrastruktúra, a raktárak, a kikötők támadásával megnehezíti az élelmiszerellátást és a gabonaárakat megnöveli.

A világ nem kapitulálhat az orosz terrorizmus előtt

- jelentette ki.

A főképviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy Oroszország a tél közeledtével az ukrán energiainfrastruktúra ellen intéz a korábbinál intenzívebb támadásokat. Célja, hogy megnehezítse az ukrán családok életét. Közölte: az EU 75 millió eurót biztosít az ukrajnai lakások téliesítésére, takarókra és hordozható vízművekre a katonai támogatás mellett.

Az orosz agresszióra egyszerű a válasz: továbbra is erőteljes nyomást kell gyakorolni Oroszországra és támogatni kell Ukrajnát

- hangoztatta Kallas, majd közölte: az uniós szankciók működnek, ezermilliárd eurótól fosztják meg az orosz gazdaságot. A következő szankciós lista már készül - hívta fel a figyelmet.

"Fenn kell tartanunk Ukrajna támogatását, miközben diplomáciai erőfeszítéseinket is folytatnunk szükséges azért, hogy rávegyük Oroszországot a háború befejezésére. Erre vállaltunk kötelezettséget" - tette hozzá beszédében az uniós diplomácia vezetője.

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