Kezd fogyni a levegő az iszlamista rezsim körül: véges a türelme a legfontosabb szövetségesüknek

Kína Irán egyik legfontosabb szövetségese, ennek nyomán pedig Teherán számíthat a pekingi vezetés politikai és diplomáciai támogatására. A konfliktus eldurvulása azonban érezhetően megváltoztatta a hangnemet a keleti nagyhatalomnál is, egyre határozottabban jelzik az iszlamista rezsim számára, hogy törekedjenek a helyzet megoldására. Ezzel kapcsolatban Vang Ji kínai külügyminiszter szólalt meg, aki

racionális és visszafogott magatartásra szólította fel Iránt és az Egyesült Államokat is.

Iráni kollégájával, Abbász Aragcsival is konzultált, akinek azt mondta, hogy a folyamatos ellenségeskedés sem a háborúzó feleknek, sem pedig a nemzetközi közösségnek nem kedvez. Felszólította, hogy tegyenek meg mindent a Hormuzi-szoros újranyitása érdekében, valamint szorgalmazta a párbeszédet Teherán és a Perzsa-öböl többi országa között, amely a szuverenitás és a biztonság kölcsönös tiszteletben tartására építene. Vang Ji a regionális feszültségek továbbterjedését is szóba hozta Jemen, illetve a Vörös-tenger felé, ettől óva intett.

2023-ban Peking aktív felügyelete mellett békült ki egymással Szaúd-Arábia és Irán, ám a feszült helyzet továbbra is fennállt. 2026 februárjában az Egyesült Államok és Izrael közösen Iránra támadt, ezt követően Teherán rendszeresen támadta a térség monarchiáit, mivel azzal vádolta az országokat, hogy az amerikaiakat támogatják. A célpontok között katonai bázisok és az energetikai infrastruktúra több eleme is szerepelt. A rezsim közben a kulcsfontosságú tengeri útvonalat, a Hormuzi-szorost is lezárta. A legsúlyosabb globális energiapiaci következményeket épp Kínának köszönhetően sikerült elkerülni, a keleti hatalom ugyanis inkább a felhalmozott olajkészleteit kezdte el kimeríteni. A tárolók azonban kezdenek kimerülni, így a jemeni konfliktus berobbanása miatt az eddigieknél is súlyosabb energiakrízis fenyeget.

Címlapkép forrása: Anadolu