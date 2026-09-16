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Kicsúszhat Teherán kezéből az irányítás: a lázadóknak saját céljaik lehetnek az olajhatalom megbénításával
Globál

Kicsúszhat Teherán kezéből az irányítás: a lázadóknak saját céljaik lehetnek az olajhatalom megbénításával

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Jemenben kiújult a polgárháború, a síita húszi lázadók pedig jelentős területeket szereztek. A mostani helyzet azonban nem feltétlenül annak köszönhető, amit sokan feltételeznek – közölte az al-Dzsazíra.

Egyre forróbb a helyzet Jemenben, ahol a jelek szerint az Iránnal szövetséges lázadók csoportjai elfoglalták a Vörös-tenger bejáratánál fekvő kelet partszakaszokat és a környék szigeteit. A lépés azzal fenyeget, hogy a Hormuzi-szoros után a Báb el-Mándeb is járhatatlanná válik a hajóforgalom számára, ami világszerte komoly aggodalmakat keltett. Lorenzo Kamel, közel-keleti ügyekkel foglalkozó elemző szerint a mostani események nem feltétlenül Teherán akaratát tükrözik:

Nem csupán Teherán közvetítői hálózatának kiterjesztései, ahogy azt gyakran leírták, hanem aktívan kihasználják a regionális káoszt, hogy előmozdítsák saját belső szuverenitásukat és Szaúd-Arábiát engedményekre kényszerítsék

– jelentette ki.

Úgy véli, hogy Rijád csapásai vezettek el a kiújuló harcokhoz. Kamel rendkívül kritikusan fogalmazott a monarchia politikájával szemben, szerinte azt várják, hogy az Egyesült Államok közbelép és harcol az érdekeikért. Azt is kiemelte, hogy ez a „kiszervezés” nem fog tartós békét hozni a régióban, ideális esetben „militarizált stabilitás” érhető el.

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Címlapkép forrása: Mohammed Hamoud/Getty Images

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