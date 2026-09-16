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Kiderült: orosz oligarcha fizethette Donald Trump fiának a luxusesküvőjét, vizsgálat indul
Globál

Kiderült: orosz oligarcha fizethette Donald Trump fiának a luxusesküvőjét, vizsgálat indul

Portfolio
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Az amerikai képviselőház demokrata tagjai vizsgálatot indítottak, miután kiderült, hogy egy orosz oligarcha több százezer dollárt fizethetett Donald Trump Jr. bahama-szigeteki mennyegzőjéért - írja az Ukrajinszka Pravda.

A vizsgálat a ProPublica oknyomozó portál cikkén alapul, mely szerint Umar Kremljov, a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (IBA) elnöke és tehetős orosz üzletember

állta az ifjabbik Trump májusi, Bahamákon tartott esküvői mulatságának legalább egy részét.

A feltárt információk alapján Kremljov akár több százezer dollárral is beszállhatott a rendezvénybe, miközben szoros szálak fűzik az orosz kormányzathoz.

Miért támogatja anyagilag az elnök fiát egy orosz oligarcha, Vlagyimir Putyin barátja? Mit vár Umar Kremljov azért cserébe, hogy finanszírozta ezt a háromnapos bahamai esküvőt?

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- tette fel a kérdést Robert Garcia kongresszusi képviselő, az alsóház felügyeleti bizottságának demokrata tagja.

Az elnök fia nem kívánt nyilatkozni, újdonsült felesége, Bettina Anderson azonban az Instagramon azt írta tegnapelőtt, hogy

Kremljov egy "kedves barátjuk", akitől "rendkívül nagyvonalú esküvői ajándékot" kaptak.

Elmondása szerint az üzletember nem magát az esküvőt, hanem egy kétnapos bulit fizetett a következő hétvégén, mivel a ceremóniát azelőtt családi körben tartották.

Donald Trump, aki nem vett részt fia esküvőjén, úgy reagált, hogy nem ismeri Kremljovot, és az egész ügyet nem tartja jelentősségtelinek.

Chuck Schumer, a szenátus demokrata frakcióvezetője ennél élesebben fogalmazott, az esküvő ügyét "korruptnak, haszonlesőnek és a nemzetbiztonságra nézve veszélyesnek" nevezte.

Egy orosz oligarchával van dolgunk, nem egy unokatestvérrel, aki ajándékot ad. Az esküvői ajándék néha egy külföldi autokrata vesztegetési kísérlete

- hangsúlyozta.

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Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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