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Kiderült: orosz segítséggel mértek brutális csapást az amerikai katonákra - Erre senki nem készült
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Kiderült: orosz segítséggel mértek brutális csapást az amerikai katonákra - Erre senki nem készült

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14 orosz műhold is átrepült a Prince Sultan légibázis fölött, mielőtt Irán súlyos csapást mért a létesítmény területén tartózkodó amerikai erőkre – tudta meg a CNN hírszerzési források alapján.

Az amerikai vezetés azt gyanítja, hogy

Oroszország célzott műholdas felderítési tevékenységet végzett Szaúd-Arábia fölött, melynek célja volt az ország területén tartózkodó amerikai katonai képesség felderítése, majd az információ Iránnak való átadása.

Március 27-én aztán súlyos iráni rakéta- és dróntámadás érte a Prince Sultan légibázist – a szárazföldön megsemmisült több amerikai katonai repülőgép, illetve megsérült 12 amerikai katona is. A veszteségek közt van egy értékes E-3-as légtérellenőrző repülőgép is.

Valószínűleg nem véletlen, hogy Oroszország ilyen módon segítette a szövetséges Iránt: érdemes megjegyezni, hogy ehhez hasonlóan az Egyesült Államok is műholdas, illetve más úton szerzett hírszerzési és felderítési adatokkal segíti Ukrajnát, még a Trump-adminisztráció alatt is.

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Címlapkép forrása: Barry Iverson via Getty Images

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